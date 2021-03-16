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媽辛苦賣花供她出國留學！　女兒竟連護照都沒辦「坐家裡爽領錢」

▲▼土耳其25歲女子謊稱自己考上牛津大學，被蒙在鼓裡的媽媽每天賣花供她念書。（圖／翻攝自YouTube／Takvim）

▲土耳其25歲女子謊稱自己考上牛津大學，被蒙在鼓裡的媽媽每天賣花供她念書。（圖／翻攝自YouTube／Takvim）

記者張寧倢／編譯

土耳其一名25歲女子假裝自己考上英國牛津大學的醫學院，而57歲的母親10餘年間在公墓以賣花維生，還得寄錢給女兒支付昂貴的學費，偉大的母愛讓母女倆登上媒體版面，然而，牛津大學後來卻證實該校並沒有這名學生，女兒撒下的天大謊言才因此被拆穿。

根據《太陽報》報導，25歲土耳其女子博茲庫特（Merve Bozkurt）向57歲母親古瑟琳（Gülseren Bozkurt）聲稱，自己在英國牛津大學攻讀學位，夢想成為一名神經外科醫生，因此需要母親資助她昂貴的大學學費，然而，實際上博茲庫特連護照都沒有，幾年來她未曾離開過土耳其，而是在伊斯坦堡擔任房地產仲介。

報導指出，古瑟琳身為2個孩子的母親，丈夫工作不穩定的情況下，她10多年來每天早上7點就會到公墓賣花，常常賣到晚上才收工，賺來的錢用以支付孩子的教育費，兒子念完大學後現於軍中擔任士官，女兒則說她考上牛津大學。古瑟琳曾說，把錢花在孩子身上的感覺很好，「從事這樣的工作並不可恥，可恥的是，當你還能工作時卻尋求別人幫助。」

當地一家電視台以專題報導這則故事後，隨即引發各界關注，連土耳其CNN也刊出相關報導，古瑟琳勤奮工作、為家庭犧牲的偉大精神與母愛，讓這對母女迅速竄紅，許多網友與慈善人士紛紛響應募款，想為博茲庫特籌得「大學5年級」的全額學費，但博茲庫特的漫天大謊也因此曝光，因為牛津大學隨後證實，校內並沒有這名學生。

據報導，博茲庫特的謊言被戳破後關閉了社群媒體帳號，也公開道歉稱，她編了一個故事，讓所有人都信以為真，包括她自己，「我感到很難過，因為我傷害了我的母親。」然而，在真相曝光之前，博茲庫特曾與母親一起接受採訪表示，「我母親艱苦奮鬥，我們才有今天，我不會浪費她的辛苦與努力。」

▼母女受訪片段

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