快訊／報出差卻在酒店摟妹還帶出場　水保局14官商起訴求處重刑

▲謊報出差卻在酒店摟妹喝花酒，水保局官員遭起訴。（示意圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

農委會水土保持局台中分局驚爆公務員集體上理容KTV喝花酒、接受廠商招待性交易，甚至拿不實單據核銷差旅費，明明是接受廠商招待在酒店喝花酒、性交易，還謊報在山區出差，台中地檢今依貪汙治罪條例，起訴秘書楊燕山等官員及廠商、共14人，求處7年以上有期徒刑，得併科新台幣6000萬元以下罰金。

檢方調查指出，楊燕山等官員在108年3月6日109年6月15日在辦理水保局台中分局治理課「108年度流域綜合治理計畫」等細部工程時，接受廠商多家理容KTV喝花酒，或者到業者的私人招待所，叫來傳播妹陪侍，其中，楊燕山還接受業者之性招待，依《貪污治罪條例》職務上行為收受不正利益、利用職務機會詐取財物罪以及《刑法》偽造私文書罪嫌起訴。

此外，當時擔任水保局台中分局治理課課長兼正工程司林勇州，事發後遭調離，則被查出向廠商太太借用銀行帳戶藏匿來源不明款項至少166萬2000元，被檢方依《貪污治罪條例》職務上行為收受不正利益罪嫌、職務上行為收受賄賂罪以及公務員財產來源不明罪嫌起訴。

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