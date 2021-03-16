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穿越國道大玩「鬼抓人」　襲警還嗆：你們要我死！狂男下場曝

▲李姓男子表示自己被朋友丟包國道上，大喇喇的來回穿梭安全島，導致往來車輛急煞險釀意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲李姓男子2020年9月表示自己被朋友丟包國道上，大喇喇的來回穿梭安全島，導致往來車輛急煞險釀意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者林冠吟／新竹報導

李姓男子於2020年9月徒步闖入國道1號頭份段，自稱被朋友丟包，員警接獲通報前往處理，李男卻和員警大玩鬼抓人，穿越車道、跨坐中央分隔島，隨後更與員警發生肢體衝突。新竹地方法院16日依妨害公眾往來安全與傷害罪，判李1年4個月徒刑，得易科罰金。

2020年9月7日，李姓男子因不明原因在國道1號南向109公里處逆向行走路肩，員警接獲報案後，前往現場勸說，未料李男在看到員警後，竟突然穿越好幾個車道，跑到中央分隔島，直接跨坐在水泥護欄上。

警方見狀，未免遺憾發生，決定對李姓男子實施管束，但李男不但不服管束，還對員警揮拳相向、絆倒員警，隨後被兩名員警合力制伏，李男在壓制期間還不斷對員警咆哮「你們要我死」。

新竹地院勘驗監視器內容後，兩名員警欲對李男實施管束，李男不服掙脫，在掙脫時使得兩名員警跌倒，分別有四肢與腰部擦挫傷，認定李男的行為與對公務員依法執行職務時的「強暴」無異。

法官認為，李男明知在高速公路穿梭前進，容易使其他駕駛人為緊急閃避、煞車，或造成交通意外事故傷害的可能，有妨害公眾往來安全的犯意。

此外，李男也曾於2019年因妨害公務案件，遭台東地方法院處以有期徒刑3個月，顯見其妨害公務並非第一次，更直到今日都沒有對員警表示歉意。法官考量已有前科，認定李男為累犯，加重量刑，依妨害公眾往來安罪與傷害罪，判處有期徒刑1年4個月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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