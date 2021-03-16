她勒斃愛犬再輕生獲救　法官判拘30天：生命不容飼主任意處置

▲婦人在輕生前勒斃愛犬，被法官判處保護管束，並須定期治療。（圖／示意圖，與本案無關／取自pixbay）

記者林冠吟／台北報導

台北市一名婦人因情緒障礙想輕生，但因為擔心所養的貴賓狗無人可以照顧，竟以狗繩圈勒斃貴賓狗，台北地方法院判定婦人違反動保法不得任意宰殺動物罪，判處婦人拘役30日，併科罰金新台幣20萬元，緩刑2年並實施保護管束。

2018年9月，婦人因鬱症轉為躁症，合併被害妄想症，同時因與網友有感情上的糾葛，期間遭網友跟蹤、恐嚇，使得婦人病況加重，更有譫妄、幻聽、幻覺等情形出現。

婦人因為病況加重，感覺隨時會有人破門而入，用火燒死他們全家和小狗，加深其輕生的念頭，寧可自殺也不要被殺。也因為婦人與小狗關係緊密，認為既然要自殺也要帶著小狗一起，先以繩圈勒斃小狗後，再割腕輕生，所幸被婦人媽媽及時發現。

法院向醫院查證後，認定婦人確實罹患精神疾病，但不到無行為能力及無辨識能力，因此判定婦人殺害小狗時，並非不能意識到傷害小狗屬違法情形。但又因婦人確實有自殺的情形，認定犯行的當下屬受情緒驅使，因此依刑法第19條第2巷減輕量刑。

判決指出，婦人殺害小狗以求同死，其動機情有可原，但即便是心愛的小狗也是一條生命，生命不容飼主任意處置。

但法官也考量婦人並無前科，且犯後素行良好，並持續就診，判處婦人拘役30日，併科罰金新台幣20萬元，拘役得易科罰金，以1000元折算。同時緩刑2年，於緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後2年內，定期至醫院就診，接受治療。

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