「不是純聊天」最重將免職！馬偕醫性侵疑雲　院方最新回應

▲台北馬偕醫院傳出有醫師性侵學妹，資料照。（圖／記者季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北馬偕醫院一名放射線科主治醫師遭學妹控訴性侵，已經報警提告。據了解，該醫師到案說明稱兩人屬兩情相悅，且無逼迫口交；但院方昨聲明則指出，醫師自述強調「絕無此事」，僅有帶該女至安靜處聊天十餘分鐘，兩次說法有所落差。馬偕今（16）日再次回應，會配合警方調查，若結果如被告所述非純聊天，最嚴重依院規處分可免職。

該名女性於網路上公開是發過程，去年12月底到醫院看診，由於候診號碼靠後，中間有許多空檔，因此到非常聊得來的學長診間外找對方聊天，沒想到學長突然稱「我帶妳去一個神祕的地方，妳肯定沒有去過」，隨後被學長帶往福音樓樓梯間角落伸手進裙底性侵，又逼迫口交得逞，完事後學長還留下一句「妳的技術不錯欸」，讓她崩潰不已。

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據了解，女學生1月2日晚間到派出所提告，由派出所警方通報北市婦幼隊接手後續告發筆錄，派出所則協助女學生進行驗傷採證，男醫師已到案說明，目前全案移送地檢署偵辦中。

馬偕院方昨聲明指出，接獲媒體訊息後，馬偕內部成立調查小組並約談疑似當事人。被影射及提告的醫師強調絕無此事。該醫師於調查過程說明，對方當日因於精神科候診多時並與其聯絡，遂帶其至安靜處聊天十餘分鐘，絕無發生任何對方於網路訴說之行為。

聲明也指出，此事經媒體報導後，該醫師認為名譽遭受損害，已聘請律師並後續研議是否提告。本院內部將繼續調查並配合警方偵辦，若確有不當情事將依院規處置。

院方今日表示，若經釐清醫師並非如自述僅純聊天，性侵屬實，會依院歸處置，最嚴重處分為免職。外界也質疑院方聲明揭露患者赴精神科候診，可能涉及暴露病患隱私，院方表示，該部分內容是轉述醫師本人說法。