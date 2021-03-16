高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

記者吳世龍／高雄報導

高雄市新興區五福一路上一家酒吧，凌晨發生一起酒客與店員的爭吵糾紛，酒客離去時隨手推倒店內飾品，與店員發生爭吵，遭店員持棍棒打傷頭部，警方獲報到場，將在場涉案人全數帶回，訊後依傷害罪、社維法查辦。

▲警方到場將發生衝突的酒客與店員及在場人士帶回查辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，16日凌晨3點多，新興警分局五福路派出所接獲民眾報案，警力抵達酒吧時，發現26歲陳姓店員與31歲黃姓男酒客2人發生爭吵，其中黃男頭部有輕微撕裂傷，迅速將2人拉開，並帶回黃男與在場的盧姓男子，以及陳姓、王姓2店員，釐清事發經過。

▲警方到場將發生衝突的酒客與店員及在場人士帶回查辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據警方調查，黃男酒後與朋友準備離去時，隨手推倒店門的裝飾品，陳姓店員見狀上前制止理論，黃男因酒後心生不滿，大聲咆哮，隨即2人互相拉扯，陳姓店員隨手拿出店內防身用的棍棒，朝向黃男的頭部敲打，造成黃男頭部撕裂傷，警方訊後將黃、陳2人依傷害罪、社維法移送偵辦。

不過同一時間，新興區也不平靜！一名蔡姓男子在六合二路一間酒店消費後，走出店門就遭到多名不名人士強押上車，後來不但凌虐造成頭部以及腳部受傷，還把他丟包在左營高鐵路被人發現後送醫，而這名蔡姓男子日前涉嫌將網紅團體含羞草當中的副團長超艾夾砍傷，警方召開記者會急忙澄清：兩案沒有關聯。



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