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社會 社會焦點 保障人權

高雄銀行發財金加持！粗心女10萬現金留櫃檯　警靠一瓶水找到她

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲楠梓分局右昌派出所日前靠著發財金瓶裝水作線索，找回遺失10萬元的失主。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

發財金幾乎人人都愛，但透過發財金瓶裝水竟然能夠找到遺失的錢，倒是不常見！高雄市警察局楠梓分局右昌派出所日前，就靠著一瓶發財金的瓶裝水當作線索，在不到2小時的時間內，找到遺失10萬元的焦姓婦人，並通知失主前來領取，女失主見丟失的現金失而復得，臉上除了露出開心的笑容，還頻頻向警方道謝。

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲楠梓分局右昌派出所日前靠著發財金瓶裝水作線索，找回遺失10萬元的失主。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，右昌派出所警員林文山於12日執行勤務時，在下午3點10分左右 ，接獲一名在通訊行上班的王小姐拾獲一只塑膠袋至派出所，王女向警方表示，有客人不小心將此物遺留在櫃檯，將袋子打開一看，竟發現裡面的一個白色信封袋，裝著一大疊厚厚的仟元紙鈔，心想失主一定心急如焚，因當時店內客人眾多，無法確認是哪位客人留下，只好趕緊將塑膠袋送到派出所請求協助，希望找到失主。

經過林姓警員清點紙袋內的現金，赫然發現裡頭竟有新台幣 10 萬元，恰巧另一名員警胡旭銘發現塑膠袋內，有一瓶高雄銀行發放的發財金瓶裝水，再加上10萬元紙鈔上的綁鈔帶都有印著銀行經手人的職名章，立即依此線索電話詢問高雄銀行右昌分行，終於藉此聯繫上現金失主焦姓婦人。

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲警方通知失而復得的女失主領回時，她開心的笑容全寫在臉上。（圖／記者吳世龍翻攝）

心急如焚的焦姓婦人接獲警方通知後，當天下午4點30分左右到派出所領回遺失的現金，除了感謝拾得的王小姐外，也非常感謝警方幫忙，在不到2小時的時間內，速迅幫她找回10萬元，讓她能放下心中的大石頭、露出開心的笑容。

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