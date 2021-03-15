民進黨：國民黨拿錯誤訊息開記者會　擺明用藻礁公投掩飾重啟核四

▲民進黨發言人周江杰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團15日記者會，民進黨發言人周江杰稍早表示，國民黨以錯誤訊息來召開記者會，分明就是在混淆視聽，想藉由藻礁公投，來掩飾重啟危險核四的企圖。

周江杰表示，國民黨立院黨團稍早的記者會，引用媒體報導的錯誤訊息，總統府已發聲明指出，在雲林麥寮興建天然氣接收站與三接工程無關，但國民黨卻以錯誤訊息來召開記者會，分明就是在混淆視聽、誤導社會大眾，而且指責政府的能源政策，自己提不出具體能源建議，擺明是想藉由藻礁公投，來掩飾重啟危險核四的企圖。

周江杰指出，2015年是前總統馬英九核定要在藻礁上蓋接收站，支持232公頃面積的三接工程開發，國民黨又跳出來說要支持藻礁公投，「這種前後矛盾的態度，國民黨卻從來避而不談」。

他說，如果國民黨真心「真」愛藻礁的話，那藻礁團體主張要將三接工程改到台北港，國民黨是不是應先跟新北市長侯友宜與立委洪孟楷溝通說服，請他們先跟新北市民說明，國民黨支持三接工程蓋在台北港，而不是一邊開記者會說支持藻礁公投，卻不實際行動去就團體的主張去做溝通說明。

「國民黨不要天然氣、不要太陽光電、不要風力發電」，周江杰說，那請說清楚國民黨的能源政策主張是馬英九主張的重啟危險核四？是不是江啟臣主席跟國民黨全黨也都支持重啟危險核四？不要自己過去做不到，現在也提不出具體建議，而只會一味反對。

周江杰說，10年前日本311福島核災，影響世人深遠，讓社會大眾關心非核相關議題的發展，以及台灣成為非核家園的目標，民進黨在2016年重返執政後，努力推動台灣的能源轉型，光電、風電的比重逐步增加，大約再五到六年的時間，再生能源發電占比可以達到20%。

周江杰強調，對於天然氣三接站工程及藻礁公投立場不變，能源轉型是我們共同的目標，這不是路線之爭，也會持續和關心的團體、朋友交換意見與溝通；但反觀國民黨，過去執政時，對能源轉型消極以對的態度，在野時又提不出具體建議，只會一味反對。