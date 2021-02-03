iPhone只賣1萬！　黑心賣家IG湧訂單　3個月吸金千萬倒帳

▲刑事局逮捕以手機詐騙的蔡姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

家住桃園新屋區的蔡姓男子（28歲）發揮曾經營3C網拍經驗，下海透過IG帳號販售iPhone 12等高價手機，以明顯低於市價5千到1萬元左右的方式販售，蔡嫌高明之處在於，一開始真的批購10多支原廠iPhone12當誘餌，等到民眾驚為天人廣傳「遇到史上最便宜iPhone12手機賣家」後，大批訂單匯款湧入後倒帳，蔡男短短3個月吸金破千萬元。

▲刑事局逮捕以手機詐騙的蔡姓主嫌，他自己寫筆記記錄下自己的資金缺口。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵二大隊第二隊接獲民眾報案後，與新北勢樹林警分局偵查隊共組專案小組展開調查；警方分析民眾匯款發現贓款進入帳號為蔡嫌所擁有，加上比對最初始的真實交易紀錄，發現蔡嫌也都留下自己手機、帳號當作憑證，警方藉此掌握他真實身分。

▲刑事局逮捕以手機詐騙的蔡姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現蔡嫌利用把真的 iPhone12手機低價販賣的方式，成功吸引不少果粉上門團購，甚至有部分買家一次下定金額就超過百萬元，最高還有一名上班族一次匯款280萬元訂購30多支手機和平板電腦等高價3C。

專案小組1月27日執行拘提、搜索，在桃園新屋區拘提蔡嫌到案，在住處查扣犯案用 iPhone手機1支、金融帳戶2本、記帳手冊2張、手寫筆記1張、現金新臺幣2萬4,000元等相關贓證物。

蔡嫌雖然吸金騙取上千萬元新台幣，但落網供稱將贓款拿來清償網路賭博、玩台彩積欠的大筆債務，警方目前仍在清查贓款流向、警方依觸犯詐欺罪嫌將他移送地檢署偵辦，複訊件察官裁定2萬元交保候傳。

【相關新聞】

► 獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年 「日本」藏鏡人高雄落網

►超商店員PTT貼文嗆血染跨年！刪3筆電硬碟滅證...住處雜亂飄異味

►青山宮遶境10萬人 警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次

