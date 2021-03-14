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社會 社會焦點 保障人權

設計師「藍鵲圖騰」被政府盜用　阿里山鄉長侵權4年還嗆：要告去告

記者趙蔡州／綜合報導

知名文創設計師劉聰榮投訴，嘉義縣阿里山鄉公所未經同意，就盜用他設計的藍鵲圖騰長達4年，直到他2019年到阿里山拜訪朋友，才意外抓包這一起侵權事件，離譜的是對方不但不肯賠償，阿里山鄉長杜力泉還開嗆，明明是他盜用鄒族的神鳥「要告歡迎去告」，讓他相當氣憤，不排除提告或申請國賠。

▲▼設計師自創「藍鵲圖騰」遭盜用 阿里山鄉長：要告去告。（圖／東森新聞）

▲文創設計師「藍鵲圖騰」遭政府盜用，阿里山鄉長被抓包還嗆：「要告去告。」（圖／東森新聞）

劉聰榮解釋，他2015前往參加阿里山鄉公所一個設計比賽，利用鄒族意象與台灣藍鵲等概念，設計了專屬圖騰等一系列的文創作品，希望可以與阿里山鄉公所有進一步合作，不過雙方協商後就一直沒有下文，原本以為是鄉公所對計畫沒有興趣，沒想到對方竟然直接盜用他的產品。

原來他2019年再次前往阿里山拜訪朋友，經過鄉公所時才發現對方未經同意，就將他設計的藍鵲圖騰直接拿去做成公所標誌，還正大光明的懸掛在鄉公所的門口，氣得他立刻向鄉公所投訴。他說「之前比賽設計的DM放在這邊，結果就被剽竊」、「如果我今天沒有去找朋友的話，我完全都不知道，我的Logo被盜用」。

▲▼設計師自創「藍鵲圖騰」遭盜用 阿里山鄉長：要告去告。（圖／東森新聞）

▲▼設計師自創「藍鵲圖騰」遭盜用 阿里山鄉長：要告去告。（圖／東森新聞）

▲阿里山鄉長杜力泉表示，若他要提告「歡迎去告」。（圖／東森新聞）

不滿鄉公所盜用他的圖騰長達4年，至今都不肯支付任何賠償或授權費，其中阿里山鄉長杜力泉還酸他，他也沒有經過鄒族頭目同意，就利用鄒族的神鳥設計圖騰，若他要提告「歡迎去告」。劉聰榮生氣說，「你在盜用、剽竊別人東西的時候，你是不是有經過頭目的同意」。

事件延燒至今，鄉公所主任日前出面道歉，關鍵就在《原住民著作權保護法》，原本鄉長杜力泉主張藍鵲是鄒族神鳥，但鄒族其實沒有藍鵲具體的圖騰，只有藍白相間的傳統服飾代表藍鵲精神，因此與劉聰榮設計的圖騰相差甚遠，也因此很難為侵權的行為狡辯。

 
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