嬤含淚賣嫁妝「只收500」！專家鑑定後大驚...價格狂飆40倍

▲老奶奶因為家中經濟困難，決定忍痛賣掉自己的嫁妝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

大陸一名老奶奶因家中經濟困頓，只好忍痛割愛當年的嫁妝，她向收藏家開價500人民幣（約新台幣2166元），不過經專家鑑定後，竟比原價高出40倍，讓她當場嚇得不知所措，甚至一度還不願意接受，聽過解釋後才終於點頭收下。

綜合陸媒報導，河南鄭州一名老奶奶年事已高，身邊也沒有子女陪伴，獨自一人生活非常不易，於是忍痛割愛，將當年結婚的嫁妝賣出。一名收藏家聽聞後，於本月11日前往奶奶家作客，來看看這些嫁妝的狀況。

收藏家到達奶奶家後，憑藉多年收藏經驗，一眼就先發現家具最早也是清朝所傳下來。當奶奶拿出一個木質首飾盒的嫁妝後，讓收藏家眼睛為之一亮，奶奶提到「當年有不少人出價500元和她購買，但實在是捨不得，所以就一直沒賣，現在家裡沒錢了，只要收藏家能開500以上的價格就可以了。」

▲老奶奶的嫁妝因作工精細，讓收藏家以2萬塊人民幣收購。（圖／翻攝自極酷網）

從照片中可見，木質首飾盒是使用金絲楠和黃花梨所製作而成，而精美的雕刻圖案是晚清時期的「魚化龍」，甚至在陽光底上照射後，木盒外觀像剛出鍋的油酥一樣剔透，貴重的用料和精細的工藝，讓收藏家推測奶奶過去應該是大戶人家出身。

最後，收藏家想以2萬塊人民幣（約新台幣8.6萬）的價格向奶奶收購，卻讓奶奶聽到後不知所措，直呼「你就給我1萬，你給我多了我也不應該收。」直到收藏家向奶奶解釋自己的出價不高，甚至還有點利潤後，才終於點頭答應。

▲收藏家出價2萬元，讓老奶奶相當驚慌。（圖／翻攝自極酷網）

據了解，收藏家臨走前還向奶奶表示，「如果奶奶將來反悔想贖回，可以用等價的金額買回。」另外，收藏家也提到，之所以不去欺騙奶奶從中賺取更多利潤，是因為想體驗收藏過程中的文化與人情。