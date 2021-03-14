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淡大學生不滿宿舍費控學校「扭曲事實」　校長：一切還可以調整

▲▼ 淡江大學 。（圖／淡江大學提供）

▲ 淡江大學 。（圖／淡江大學提供）

記者許展溢／台北報導

淡江大學學生會今（14日）指出，10日松濤四館及五館進行剪綵儀式，校長葛煥昭說「租金價位在討論的過程當中，學生代表都有參與也能夠接受，認為這已經是物超所值的價錢。」然學生會與宿舍自治會學生代表從未同意費用提案，控校長扭曲事實欺騙大眾。葛煥昭向《ETtoday新聞雲》表示，一切還可以調整。

學生會說明，關於109松濤四館與五館之宿舍整建案，學生會與宿治會代表僅有部分接收通知，並非每一場會議皆可以參與。其中有得到整建宿舍收費標準資訊的會議分別為108年5月19日「109學年年度各項收費標準會議」和 109年6月19日「第83次校務會議」，過程中學生會與宿治會代表皆表示收費過高，要求校方退回提案，而葛煥昭則指示會後討論，並承諾會給學生一個滿意的定價。

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學生會表示，但自此時至今日校方仍未在有學生代表參與的任何一場會議上討論松濤四館與五館收費標準，也不曾於私下詢問學生代表意見，即公告整建宿舍收費標準，且調整幅度微乎其微。3月8日本會學生代表亦詢問行政副校長降價的機會，但行副表示毫無調整的可能性，深感無奈。

學生會認為，宿舍設立的目標，乃維護學生住宿安全與培養學生良好的團體生活習性，本不應期待收支平衡甚至收費過高有營利之嫌，違反宿舍設立目的，而更不能接受校長扭曲事實一事，捏造學生代表立場，連費用說明都有所偏頗（寒暑假不予住宿一學期約四個月，一人一個月約7500元左右，絕非6000）。

▲▼淡大校長葛煥昭（左）。（圖／翻攝淡江大學）

▲葛煥昭（左）強調，宿舍現在還是試營運，學生有意見都可以提出。（圖／翻攝淡江大學）

學生會最後要求校方向大眾澄清事實，呼籲校方重新審議松濤四館與五館收費標準，公開宿舍住宿費之細節、經費開支等；舉辦公聽會且相關會議需有學生代表完整參與。學生代表並非學校的背書和保證，請落實傾聽學生的聲音、瞭解學生的需求，不要讓一份美意淪為宣傳工具，使松濤四五成為一個學生無法接受的宿舍。

葛煥昭受訪回應，會議通過的費用都有再打95折，學生怎樣都有意見，便不便宜其實可以去比較，使用者付費，並沒有強迫誰，並強調現在都還在試營運，一切還可以調整，有什麼意見都能提出，包括價錢、水電和空間上若有缺失，都還能調整，對於學生說法，自己沒有意見，也許他們就是覺得比較貴，但私立學校一切都要靠自己，學校絕對投資很大，更不是以營利為目的，只是提供多點宿舍讓他們選擇。

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