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利尿兼消腫！中醫公布鳳梨4大好處　但最好別跟「這食物」一起吃

▲▼金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲利尿兼消腫！中醫公布鳳梨4大好處，但最好別跟「這食物」一起吃。（圖／金鑽鳳梨資料照／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣鳳梨銷陸受阻，全民發揮愛心救鳳梨農，中醫師公會也相挺。大台中中醫師公會理事、一心中醫診所院長廖宏哲舉出鳳梨4大保健功效，除了可幫助消化外，也能瘦身減肥曁消腫。但他也提醒，鳳梨不能和「這食物」一起吃，否則可能影響消化。

時值第91屆國醫節，中醫師公會全聯會今（14）日舉辦記者會，分享2020年中藥抽驗結果、中醫居家醫療、吃鳳梨挺農業與等5大主題。

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衛福部表示，去年盛唐中醫診所爆出硃砂中毒事件後，衛福部已針對7大類、145家中醫診所稽查，未發現違規；針對高高齡族群日增，衛福部亦推動「建立中醫社區及居家醫療服務網絡計畫」，109年舉行31場研討會，培訓735位中醫人才，提供246位中風復健、肢體僵硬、疼痛控制、腸胃障礙、等患者中醫居家患者照護服務。

▲▼ 國醫節記者會 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲中醫師公會全聯會舉辦國醫節記者會 。（圖／記者嚴云岑攝）

而在記者會中，中醫也發揮專業，從醫學證據中挺鳳梨。主講者廖宏哲指出，《本草綱目》記載：「鳳梨，補脾胃，固元氣，制伏亢陽，扶持衰土，壯精神，益血，利頭目，開心益志。」適合在大吃大喝以後解油消膩，還可幫助緩解頭暈、倦怠等「元氣不足」症狀。此外，止瀉、利尿作用，對腎炎、高血壓有益，治療慢性支氣管炎亦有效。

廖宏哲表示，鳳梨含有蛋白質、脂肪、糖類，維生素 B1、B2、C、胡蘿蔔素、菸鹼酸，礦物質鈣、磷、鐵、鉀、鎂、鈉、鋅，粗纖維，另含多種有機酸、生物鹼及鳳梨酵素。從中醫來觀點分析，鳳梨有4大好處，分別為：增進食慾，幫助消化；消熱解暑、利尿消腫；減肥瘦身，美容養顏；降血脂，預防心血管疾病。

▲▼鳳梨禁忌。（圖／廖宏哲中醫師提供）

▲中醫師提醒吃鳳梨禁忌。（圖／廖宏哲中醫師提供）

不過，他也提醒，鳳梨中含有較多草酸，過量食用恐傷腸胃，建議吃時應適量。另外，鳳梨有強勁酸味且有涼身作用，因此非人人適宜，患低血壓、內臟下垂者應少吃，以免加重病情。體弱的女性食用則以半顆為宜，太瘦或想增胖也不咦多吃。

最後，廖宏哲也提醒，由於鳳梨中含有刺激作用的甙類物質和鳳梨蛋白酶，因此應將果皮和果刺修淨，將果肉切成塊狀，在稀鹽水或糖水中浸漬，浸出甙類，然後再吃。此外，鳳梨也不能和雞蛋一起吃，否則雞蛋中的蛋白質遇到果酸，也容易使蛋白質凝固，影響消化。

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