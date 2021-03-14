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猝逝團長最後身影曝！蹲與小影迷互動　滿滿父愛卻來不及做爸爸

▲黃民安場次休息與小孩子互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾拍下黃民安場次休息間隔，拿道具橘子與小孩子互動，過程流露出滿滿的父愛被民眾拍下，卻在過沒幾小時傳出猝死。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

草草戲劇節13日開幕，參與表演的再現劇團團長黃民安不幸傳出噩耗，黃在表演區後方被發現昏倒在地，送醫急救後不治，他昏倒前現場拍下幾張照片，留下最後身影。其中一張黃蹲在地上，望著兩位小朋友拿著道具用的橘子，與幼小的他們分享表演經驗，照片氛圍流露出滿滿父愛，沒想到幾個小時後黃卻撒手人寰。

▲黃民安紀念牆。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲文化部、嘉縣府及民雄表演藝術中心，阮劇團、再現劇團為黃民安設紀念牆，現場獻上鮮花、卡片悼念他舞台上的偉大貢獻。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，黃民安雖已婚但未有子女，與小影迷的互動更讓人看了悲從中來，為之鼻酸。阮劇團團長汪兆謙也呼籲民眾，若有時間請前往嘉義民雄表演藝術中心黃民安的紀念牆，一起向已故的黃團長致意。

▲黃民安紀念牆。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃民安紀念牆。（圖／記者翁伊森翻攝）

汪兆謙表示，自己沒有跟黃民安配戲經驗，但黃熱愛表演，看過他的演出讓自己非常驚艷，對於黃的表演彈性及演出要求都深感肯定。然而民眾拍下黃於場次休息時，蹲在地上與兩位小朋友討論聊天，更將兩顆表演道具橘子交到孩子手上，接著與小朋友玩了起來，邊說邊笑，看起來就像父子間的互動，讓人感受到滿滿的父愛。

▲再現劇團負責人黃民安草草戲劇節認真模樣。（圖／阮劇團提供）

▲黃民安草草戲劇節認真帥氣模樣永留民眾心中。（圖／記者翁伊森翻攝）

汪兆謙表示，為紀念黃民安，阮劇團與再現劇團於嘉義縣表演藝術中心也已設置紀念黃員的紀念牆，現場有準備鮮花與祝福卡片，希望喜愛表演藝術、並關心黃員的朋友們，即日起至草草戲劇節21日閉展為止，能以鮮花與卡片獻上祝福，讓黃員以一位表演者身分，用另一種形式永駐大家的心中，同時也期待社會各界能認識到台灣藝文工作者的難境，在疫情下的困境能更支持台灣的藝文團隊。

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