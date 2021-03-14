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女遊客強抓海鷗「拍假掰照」　狂擺POSE上傳「今晚有烤乳鴿吃！」

▲▼女遊客「徒手強抓海鷗」　狂拍假掰照上傳：今晚有烤乳鴿吃！。（圖／翻攝微博）

▲女遊客用力將海鷗從空中抓下，不顧海鷗掙扎。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸一名女遊客日前赴雲南昆明的賞鳥景點參觀，用麵包引誘一隻海鷗飛到自己身邊，接著突然徒手將海鷗給抓住，還拍下影片發上網，留言表示「今晚有烤乳鴿，你要吃幾隻？」被大批網友罵爆。

從影片中可以發現，女遊客一直拿著麵包引誘天上的海鷗，等到有海鷗飛近後，她就一把抓住海鷗，不顧海鷗痛苦掙扎，擺出各種姿勢拍照及拍影片，甚至還開心到跳起來。

女遊客並將影片及照片上傳到網路，留言表示「看我徒手抓海鷗，輕而易舉，今晚有烤乳鴿吃了，見者有份，你要吃幾隻？」甚至回應朋友「一下午可以抓幾百隻。」

▲▼女遊客「徒手強抓海鷗」　狂拍假掰照上傳：今晚有烤乳鴿吃！。（圖／翻攝微博）

女遊客的行為很快被大批網友罵爆，「動物很可能因為這樣嚇死的，真沒良心。」「動物不是你拍照的道具，尊重生命都不懂嗎？我也把你抓過來拍照你會開心嗎？」「野生動物也敢隨便抓，不怕傳染病．疫情教訓不夠嗎？」

不過，也有部分網友認為女遊客的行為並不嚴重，「開個玩笑而已。」「抓一下而已，又沒吃掉，大驚小怪。」「拍個照又沒甚麼。」

女遊客後來也出面道歉，表示自己是第一次去，不知道海鷗不能抓，「我抓了一下，餵了點麵包就放走了，後來有人說不能抓，我就放走了，也是一時興起，也不知道不能抓，因為是野生的，想說抓來拍個照，發給朋友看，如果知道不能抓，我是不會抓的，確實是我的錯。」

▼女遊客嗨翻拍照，雙手用力捏住海鷗的翅膀。（圖／翻攝微博）

▲▼女遊客「徒手強抓海鷗」　狂拍假掰照上傳：今晚有烤乳鴿吃！。（圖／翻攝微博） 

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