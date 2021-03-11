黃捷批國民黨想重啟核四「可惡至極」　罷捷團體酸：監督在野黨？

▲高雄市議員黃捷。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

歷經完罷捷，高雄市議員黃捷持續在臉書關心時事，適逢日本東北福島核災10周年，她發文提及事發時她才高三，反核運動更成為她參與社會議題的啟蒙。她批國民黨想走回頭路，趁藻礁議題想重啟核四，無視核四諸多問題，批國民黨利用公投見縫插針、亂開戰場，行徑可惡至極。對此，曾為罷捷團體發言人徐尚賢也說話了。

黃捷表示，這陣子台灣鳳梨外銷受阻，除了國人爆吃之外，最溫馨的莫過於許多日本朋友為了支持台灣，紛紛到日本超市購買台灣鳳梨，希望用一己之力來幫助台灣，這樣的舉動不僅令人感動，也讓長達十年以來的台日友誼 更加堅定穩固。

而今天是日本福島核災事故十周年，還記得2011年日本東北外海發生大地震，並引來海嘯衝擊沿海城市，當時她高三，對鄰近的日本發生如此巨大的災難感到震撼和心疼，反核運動也成為她參與社會議題的啟蒙。回顧起當時許多日本人因海嘯衝擊而流離失所，福島第一核電廠也因此出現核洩漏事故，事後調查報告指出爐心嚴重熔毀，核污染廢水流入太平洋，半個月後整個北半球都可偵測到微量放射性物質，而福島核災也被評定為「國際核能事故分級表（INES）」中最嚴重的等級「7（特大事故）」，與車諾比核災事故同級。

她指出，其實福島核災發生前，日本社會普遍支持核電。根據朝日新聞的民調，2009年擁核的民眾有79%，反核的民眾僅有僅16%。但當福島核災發生後，民意逐漸反轉，2015年的民調顯示，擁核民眾剩21%，反核者則高達77%，顯示日本社會普遍質疑核能發電的安全性。

黃捷點出，正值福島核災十周年的現在，國民黨卻想走回頭路。趁著藻礁議題炎上的時機，打著擁核護礁的口號，想重啟核四，卻無視核四從規劃設計到施工過程中發生的各種爭議，包括違法變更設計、不按圖施工、設備多次泡水、起火，甚至遭到監察院糾正挪用不同機組的零件等。她反問，一座連安全性都無法保證、充滿黑歷史的爛尾核電廠，有哪個台灣人敢用？從來都不敢說明核廢料堆置場的選址問題，種種不負責任、只想把複雜的環境和人權問題丟給後代子孫，甚至利用公投見縫插針、亂開戰場的行徑，實在可惡至極。

▲雖罷捷結束，發言人徐尚賢(左)持續監督黃捷。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，曾為罷捷團體發言人的徐尚賢回應，「難道人民選擇留下黃捷議員是要她監督在野黨嗎？莫非在野黨替人民發聲並讓人民表達意志也錯了嗎？核四商轉已經準備公投，黃捷現在批評重啟核四的議題無疑是打連署民眾一巴掌，可惡至極！」

他表示，「黃捷還記得藻礁永存是誰題的字嗎？為了報答現在的執政黨協助自己留在鳳山，黃捷決定打『珍愛藻礁』公投連署民眾一巴掌，同樣都是台灣人，我們也為日本福島核災事故感到震撼和心疼，但是我們會在心裡為日本祈福，而不會像黃捷這樣消費日本巨大的災難，將其做為台灣鬥爭的工具，這實在是太不尊重台日情誼了！」

時間對我們來說完全沒用！