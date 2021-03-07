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變換車道未打方向燈！他連收21張3000元罰單　傻眼：相隔不到1分鐘

▲▼ 罰單示意圖。（圖／本報資料照）

▲ 罰單示意圖。（圖／本報資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

一名簡姓男子於去年6月15日和19日，開車行經國道一號南下桃園及新竹路段時，被其他車主檢舉變換車道未全程打方向燈，一連接到21張3000元的罰單，有的甚至相隔不到1分鐘，讓他相當傻眼。

判決書指出，簡男去年6月15日上午7時許，開車行經國一南下桃園路段，從南下58.7公里中壢到71公里楊梅路段，短短12.3公里就被檢舉9次，理由為變換車道未全程打方向燈。

4天後，簡男在6月19日上午7時許，他又於國一南下58.9公里中壢到91.3公里新竹路段之間，被檢舉12次變換車道未全程打方向燈。事後，他接到總計21張、各3000元的罰單。

對此簡男十分不滿，認為舉發頻率過密，有的甚至相隔不到1分鐘，有違比例原則及連續舉發規定。桃園市政府交通事件裁決處則主張裁罰有理，認為簡男歷次的違規皆獨立，應分別評價、處罰。

法官勘驗檢舉光碟，指簡男21次的違規事實明確，但「每次舉發既然各別構成一次違規行為，則連續舉發之間隔期間是否過密，以致多次處罰是否過當，仍須審酌是否符合憲法上之比例原則。」

另外，依「道路交通管理處罰條例」85-1條，若有未依規定變換車道，違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上得連續開罰，而簡男21張罰單中有開罰距離未達6公里、違規時間未相隔6分鐘以上情形，因此撤銷其中15張罰單。

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