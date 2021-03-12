台中望高寮雙屍遺書曝！狠夫殺妻裝行李箱　留「6個字」死後自首

▲台中望高寮傳命案，陳姓男子將妻子殺害後載到望高寮，自己輕生。（圖／民眾提供）



記者李忠憲、游瓊華／台中報導

陳姓男子與妻子爭吵後失蹤，兩人在台南工作的兒子發現爸媽失聯，趕緊報警協尋，竟發現父親拖著行李箱出門，母親消失不見。警方經過一夜搜索，今天上午11點在望高寮停車場發現陳男車子，車上留有遺書，並在樹林發現陳男輕生、十多公尺外樹叢中有一個行李箱，裏頭就是陳妻。

據了解，陳妻身上無明顯外傷，但鼻子有血，疑似遭悶，室息死亡，但仍待明天相驗釐清死因。此外，遺書寫了2頁A4大小紙張的文字，1張放家裡，1張放車上，交待心路歷程，其中車上遺書寫著「我殺了XXX（妻子名），我要自縊。」

台中市警局六分局偵查隊長高嘉陽表示，監視器畫面有看到陳男事前先買好輕生工具，行李箱則裝著妻子屍體，行李箱被棄置草堆中，從外頭看不出來，必須走進草叢才能看見。

高嘉陽指出，監視器畫面顯示，陳男半夜開車出門還提著行李箱，根據車型、監視器畫面去找，昨天發現車輛停在望高寮，馬上派員前往搜尋，但因現場遼闊加上天黑，搜尋一夜未果，今日再請求消防隊、警犬隊協助。

高嘉陽表示，望高寮面積廣大，草又長又濃密，警消花了一段時間才找到兩人，分別在早上11點及下午1點找到陳男及陳妻。兩人車子停在停車場，離車子大概有幾十公尺遠，陳屍處離輕生處也距離十多公尺，初步檢視，陳妻並無其他外傷，研判遭先生窒息而死，先生明顯則是輕生。

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