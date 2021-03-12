　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中望高寮雙屍遺書曝！狠夫殺妻裝行李箱　留「6個字」死後自首

▲▼台中夫妻望高寮輕生成雙屍。（圖／民眾提供）

▲台中望高寮傳命案，陳姓男子將妻子殺害後載到望高寮，自己輕生。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、游瓊華／台中報導

陳姓男子與妻子爭吵後失蹤，兩人在台南工作的兒子發現爸媽失聯，趕緊報警協尋，竟發現父親拖著行李箱出門，母親消失不見。警方經過一夜搜索，今天上午11點在望高寮停車場發現陳男車子，車上留有遺書，並在樹林發現陳男輕生、十多公尺外樹叢中有一個行李箱，裏頭就是陳妻。

據了解，陳妻身上無明顯外傷，但鼻子有血，疑似遭悶，室息死亡，但仍待明天相驗釐清死因。此外，遺書寫了2頁A4大小紙張的文字，1張放家裡，1張放車上，交待心路歷程，其中車上遺書寫著「我殺了XXX（妻子名），我要自縊。」

台中市警局六分局偵查隊長高嘉陽表示，監視器畫面有看到陳男事前先買好輕生工具，行李箱則裝著妻子屍體，行李箱被棄置草堆中，從外頭看不出來，必須走進草叢才能看見。

高嘉陽指出，監視器畫面顯示，陳男半夜開車出門還提著行李箱，根據車型、監視器畫面去找，昨天發現車輛停在望高寮，馬上派員前往搜尋，但因現場遼闊加上天黑，搜尋一夜未果，今日再請求消防隊、警犬隊協助。

高嘉陽表示，望高寮面積廣大，草又長又濃密，警消花了一段時間才找到兩人，分別在早上11點及下午1點找到陳男及陳妻。兩人車子停在停車場，離車子大概有幾十公尺遠，陳屍處離輕生處也距離十多公尺，初步檢視，陳妻並無其他外傷，研判遭先生窒息而死，先生明顯則是輕生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／恐嚇「將在北捷殺人」　嫌在台中落網了
獨／預告北捷殺人！狂徒被起底
獨／青青曝仙人跳真相！　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂
外送員國考通過！開心曬成績單　網一看狂勸：你會後悔
驚見死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸
鋼琴女神自爆被逼「陪酒陪睡」　被傳曾遭封殺怒反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男預告要在古亭站殺人！　網怕爆：務必要注意安全

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

獨／預告古亭站殺人！狂徒起底：前科刷整排　警圍捕42歲台中男ing

最貪理專盜客戶2.8億收押了！買豪宅名車酒店摟妹　1關鍵入看守所

獨／青青曝仙人跳真相！早與男友攤牌　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂

台中望高寮雙屍遺書曝！狠夫殺妻裝行李箱　留「6個字」死後自首

買宵夜「亂丟檳榔渣紙杯」惹到林口6煞　2衰男遭棍棒痛毆

古亭摸臀狼是學霸！見正妹「合身裙+過膝靴」伸出手　她狂追90m

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

台中男預告要在古亭站殺人！　網怕爆：務必要注意安全

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

獨／預告古亭站殺人！狂徒起底：前科刷整排　警圍捕42歲台中男ing

最貪理專盜客戶2.8億收押了！買豪宅名車酒店摟妹　1關鍵入看守所

獨／青青曝仙人跳真相！早與男友攤牌　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂

台中望高寮雙屍遺書曝！狠夫殺妻裝行李箱　留「6個字」死後自首

買宵夜「亂丟檳榔渣紙杯」惹到林口6煞　2衰男遭棍棒痛毆

古亭摸臀狼是學霸！見正妹「合身裙+過膝靴」伸出手　她狂追90m

參山處和東勢林管處綠化大梨山　植樹打造低碳部落旅遊環境

台中男預告要在古亭站殺人！　網怕爆：務必要注意安全

高市3里長連4年挺屏東農友　採購「鳳梨＋高麗菜」助度難關

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

就是超愛戶外運動！近乎圓形的Aizumi Base讓狗狗也能盡情奔跑

獨／預告古亭站殺人！狂徒起底：前科刷整排　警圍捕42歲台中男ing

最貪理專盜客戶2.8億收押了！買豪宅名車酒店摟妹　1關鍵入看守所

老字號食品大廠轉型體驗型複合店搶市　搶攻年輕族群消費商機

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

即／台中夫妻沒回家…兒報警！望高寮後樹林找到雙屍

硼砂毒害國二女同學！她嗆：我未滿18不會有罪

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

下硼砂動機曝光！國二女怒：搶我朋友…她被退群吐真相

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

驚悚畫面曝！「氣墊還沒鋪好」女11F墜亡

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

中資挖台半導體人才行情曝！護國神山也掀跳槽風

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

更多熱門

相關新聞

台中夫殺妻輕生！社區管理員聞死訊表情淡定

台中夫殺妻輕生！社區管理員聞死訊表情淡定

台中市驚傳夫妻雙屍命案，65歲的陳姓男子疑因長期沒有工作，經濟重擔都落在56歲陳妻身上，兩人經常發生爭吵，如今傳出是陳男先悶死陳妻後再上吊自殺，夫妻住家是一棟4百多戶的集合式住宅，社區管理員聽聞媒體詢問時表情淡定的說，「拍謝、別問我，警方已著手偵辦了」。

韓LH公社高層留遺書輕生！坦承涉都更炒地

韓LH公社高層留遺書輕生！坦承涉都更炒地

台中失業夫「悶死妻」塞進行李箱！棄屍望高寮再輕生

台中失業夫「悶死妻」塞進行李箱！棄屍望高寮再輕生

高雄男加油站廁所上吊亡　哥悲痛曝原因

高雄男加油站廁所上吊亡　哥悲痛曝原因

中壢送肉粽恐怖內幕曝！警方回應了

中壢送肉粽恐怖內幕曝！警方回應了

關鍵字：

望高寮雙屍輕生

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面