採草莓遭「0減速衝撞」！高雄男下車看車損…又被肇事者打斷鼻樑

▲男子採草莓被衝撞，下車看車損還被打斷鼻樑。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名張姓男子日前載著孕妻，準備前往苗栗採草莓，沒想到半路遭到撞擊，下車查看車損，還被肇事者打到鼻樑斷掉，氣得提告傷害、公然侮辱。

根據《東森新聞》報導，張男去年12月載著妻子，前往苗栗採草莓，準備進入草莓文化館停車時，發現車位已被停滿，右邊剛好又有車輛要向外切出，於是先行禮讓。

沒想到，草莓園的小貨車當時在後方，完全沒有減速衝過來，直接撞上張男的車輛。張男被突如其來的意外嚇了一跳，下車查看車損，順便打電話叫救護車。

▼貨車駕駛撞完以後還下車打人。（圖／《東森新聞》）



肇事者這時也下車了，口氣十分火爆，質問張男「停那幹嘛」，接著發現自己理虧，氣炸拳腳相向，還踹了好幾腳，更打算回車上拿鐵棒當武器，還好張男上前按住車門，才沒讓對方得逞。

張男遭毆後，身體多處擦挫傷，鼻樑斷裂，孕妻也因為車禍撞擊，輕微腦震盪，還有妊娠出血，靜養好一陣子才康復，車輛也嚴重損毀，初步估計修車金額高達62萬元。張男事後發現，肇事者有毒品前科，懷疑當時有可能毒駕。

不過，肇事男子事後完全沒有消息，氣得張男提出傷害、過失傷害、公然侮辱等告訴，但開庭時對方依然沒有現身，張男無奈之下，只好向肇事者所屬的公司求償。目前全案還在審理當中，詳情仍待判決。

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