國二女遭毒害喝「硼砂水」暴瘦！醫曝「過量2後果」：腸子恐腐蝕

記者翁伊森、陳羿妏、戴若涵／嘉義報導

嘉義一名葉姓國二女學生因與何姓女同學發生誤會，竟夥同另外3名購買硼砂、加水稀釋後，三度偷偷加入何女水壺中，造成何女飲用後，上吐下瀉、暴瘦8公斤，3個月後才驚覺遭下毒。對此，聖馬爾定醫院中醫部主任陳膺仁指出，硼砂食用過多，腸子會出現類似腐蝕的現象。

▲聖馬爾定醫院中醫部主任陳膺仁說明硼砂對人體的影響。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳膺仁提到，以前民間會將硼砂使用在食品上，以增加Q彈口感，像是魚丸、貢丸類食品會添加少量硼砂，但後來因硼砂對人體有傷害，為預防不肖商人過度運用，政府已經禁用，食品目前禁止添加硼砂；或者中醫也會將硼砂用於藥品，像是西瓜霜內輕量的硼砂，可讓黏膜收縮、受傷部位很快癒合。

被問到人體含多少硼砂算達危險程度，陳膺仁表示，通常一天0.5克以下才算是安全，人吃了之後會讓消化系統產生一種「無法吸收食物」的情況，以致於絨毛膜比較收斂，絨毛收縮起來，而食物進到小腸裡面後，消化吸收將受到很大影響，因此若硼砂過量對消化很不好，人會變得消瘦，也是因為無法經由小腸吸收營養。

針對硼砂過量，會造成什麼傷害？陳膺仁指出，對腸子會出現很大、類似腐蝕的現象，食物無法經由腸胃道吸收消化，還會影響腎、肝系統，造成腎毒性，腎絲球微血管收縮聚攏起來，便無法進行濾過效果，連帶造成解毒功能下降。

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