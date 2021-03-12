嘉義國二女遭同學霸凌…水壺「3注硼砂害命」！教育處長回應了

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

嘉義一名葉姓國二女學生2020年10月因與何姓女同學發生誤會，竟夥同另外3名同學購買硼砂、加水稀釋後，再趁教室無人之際，偷偷加入何女水壺中，造成何女飲用後暴瘦8公斤，3個月後才驚覺遭下毒。何女母親得知後，氣得報警提告，葉女事後被依殺人未遂移送少年法庭。對此，嘉義市教育處也針對此事回應了！

▲葉女在何女水壺下毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

回顧整起事件經過，何女2020年9月因鉛筆盒遭人推落，懷疑是葉女所為，便向老師報告，豈料，此事卻引發葉女不滿。事後，葉女於群組上夥同3名同學，一同購買硼砂、加水稀釋，隔天趁上戶外課之際，由3名同夥把風，使用針筒注入何女水壺，而何女前後下毒3次，造成何女身體不適、食慾不振，還因此暴瘦8公斤。直到3個月後，其中一名女同學向何女坦承下毒的事，何女與母親得知後才趕緊通報校方，全案因此曝光。經查，葉女以相同方式對何女下毒3次，並於下毒後還在群組喊出「死好」、、「吃一個月她一定會出問題」、「我可以去她的喪禮」等語，行徑相當惡劣。

何母指出，她們起初不願將事情鬧大，但見到葉女出庭時，葉女家長竟指稱「針筒稀釋硼砂照片是從網路下載而來的」，認為對方根本不願認錯，決定將惡行公諸於世，隨後葉女訊後被依殺人未遂罪嫌移送少年法庭。

▲嘉義市教育處長林立生回應。（圖／記者翁伊森翻攝）

對此，嘉義市教育處長林立生表示，校方得知全案後，當日已立即啟校安通報，除輔導孩子，也積極與家長溝通處理，另外學生輔導室將持續追蹤、輔導評估，學校的輔導諮商中心也會提供輔導，「我們希望跟學校、家庭及社會共同攜手導正這樣的觀念」。

校方人員也指出，他們很遺憾發生此事件，接獲通報後已立即啟動校安事件處理流程，並輔導安置孩子，與雙方家長溝通、處理，動手的何女事發一個月後即轉學，而葉女發生至今學習狀況、健康都正常，「我們都有持續做關心，其實孩子未成年，希望社會給予空間，讓學校跟家庭來導正孩子」。

▼校方人員回應。（圖／記者翁伊森翻攝）