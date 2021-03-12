　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

年薪千萬工程師想入贅！開條件「幫他事業」...女網友酸：男人果然現實

▲婚戒,結婚,新人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲「贅婿之都」杭州蕭山有不少男性報名入贅，但開出的條件讓不少女性直呼，男人果然比較現實。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

大陸浙江杭州市的蕭山區有著「贅婿之都」的稱號，當地男性入贅女方家庭的風氣盛行，有記者走訪當地一間婚友社發現，目前竟有多達300多個家庭正在招贅女婿，且已有100名男性登記排隊，裡面不乏連年薪超過35萬人民幣（約合台幣1千萬餘元）的工程師，不過開出條件之一是要對他的事業有幫助，讓不少女網友大酸，「原來男生才是最現實的」。

根據陸媒《錢江晚報》報導，有記者走訪杭州蕭山一家擁有21年歷史的女婿婚友社發現，這裡的招贅風氣盛行，負責人李繼延表示，20年前是蕭山招贅婿的高峰期，每年會有300多個家庭報名，到了最近幾年，每年只剩約50多個家庭招婿。

▲傳統的觀念不斷在改變，現今不少人都能接受「入贅」的想法。（圖／翻攝自新浪看點）

▲傳統的觀念不斷在改變，現今不少人都能接受「入贅」的想法。（圖／翻攝自新浪看點）

不過，雖然招婿的家庭減少了，但女方的背景和對男方的要求也有所提升，介紹費1萬5000元人民幣（約新台幣6.6萬元）還是有人來。而今年要報名做贅婿的男性也特別多，光是3月的第一個禮拜就有20多名男性報名，以往一整個月也只有3至4人報名而已，年齡都集中在25歲到30歲，職業大多是工程師、技術員、經理，也有很多大學老師、企業主管等，學歷絕大多數大學以上，不少是研究所，更有出現年薪百萬的工程師，或是在國外讀書的留學生。

李繼延表示，外型出眾的男性在蕭山的贅婿市場反而並不吃香，女方更在意的是男方的人品以及有無不良嗜好。而男性除了物質上的考量外，找到能對未來事業有幫助的「旺夫女」也是他們主要考量入贅的原因之一。

目前蕭山招贅的範圍已從本地轉向全國，不少來自四面八方的男性都有興趣入贅，李繼延指出，這些男性年齡普遍集中在25至30歲，甚至還有正在就讀大一的男子主動聯繫希望能報名，但最令他深刻感受到的變化是，現在越來越開放的觀念開始顯現，無論是男嫁女或女嫁男，都為蕭山賦予了全新的樣貌。

ET快訊
快訊／恐嚇「將在北捷殺人」　嫌在台中落網了
獨／預告北捷殺人！狂徒被起底
獨／青青曝仙人跳真相！　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂
外送員國考通過！開心曬成績單　網一看狂勸：你會後悔
驚見死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸
鋼琴女神自爆被逼「陪酒陪睡」　被傳曾遭封殺怒反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

年薪千萬工程師想入贅！開條件「幫他事業」...女網友酸：男人果然現實

相親失敗50次！女子返家見爸站門口「死亡凝視」嚇喊：不敢進門了

美進一步加強供應商出口華為禁令　陸外交部回應了

多名中港官員遭美點名封殺　張曉明：我們深以為榮！

生完孩子工作難找　媽「上半天班就辭職」壓力大：不敢回家啊！

「成功啦」！父子實驗傻眼燒了2000坪草地　網笑虧幫兒子上了4堂課

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

2500人踩踏窒息傷亡　重慶大轟炸防空洞遺址6月首度開放

誰能推翻武則天？大唐第一國師答「5隻猴子」　預言竟成真了

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

年薪千萬工程師想入贅！開條件「幫他事業」...女網友酸：男人果然現實

相親失敗50次！女子返家見爸站門口「死亡凝視」嚇喊：不敢進門了

美進一步加強供應商出口華為禁令　陸外交部回應了

多名中港官員遭美點名封殺　張曉明：我們深以為榮！

生完孩子工作難找　媽「上半天班就辭職」壓力大：不敢回家啊！

「成功啦」！父子實驗傻眼燒了2000坪草地　網笑虧幫兒子上了4堂課

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

2500人踩踏窒息傷亡　重慶大轟炸防空洞遺址6月首度開放

誰能推翻武則天？大唐第一國師答「5隻猴子」　預言竟成真了

高市3里長連4年挺屏東農友　採購「鳳梨＋高麗菜」助度難關

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

就是超愛戶外運動！近乎圓形的Aizumi Base讓狗狗也能盡情奔跑

獨／預告古亭站殺人！狂徒起底：前科刷整排　警圍捕42歲台中男ing

最貪理專盜客戶2.8億收押了！買豪宅名車酒店摟妹　1關鍵入看守所

老字號食品大廠轉型體驗型複合店搶市　搶攻年輕族群消費商機

統一獅開幕打線成形　指定打擊還要討論

獨／青青曝仙人跳真相！早與男友攤牌　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

大陸熱門新聞

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

針灸背部！大媽右肺被戳破「剩1半」險送命

相親失敗50次！女子返家見爸爸「死亡凝視」

誰能推翻武則天？國師：5隻猴子

紙箱「露出一隻腳」他嚇昏！結局神反轉

零彩禮嫁癱瘓網友！她甜笑很幸福　

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

獨／直擊微熱山丘上海門市 「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

陸海關：今年退回15地56批農產品進口

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

5歲女兒吵鬧影響趕火車　虎媽竟「怒塞進行李箱」拖著走

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

陸通過改香港選制　現場爆掌聲

更多熱門

相關新聞

媽只上半天班就職辭　怕到不敢回家

媽只上半天班就職辭　怕到不敢回家

杭州一名女子因為生完小孩自己照顧，雖然有意再重回職場，但由於經歷了一大段職場空窗期，使得工作之路一直很不順利，近來她在網路上發文，好不容易找到工作，卻只上了半天班就決定辭職，因為不知道要怎麼和家人交代，崩潰到連家都不敢回。

挖筍見瓷碗！專家：2500年前寶物

挖筍見瓷碗！專家：2500年前寶物

杭州現3億年「中華水韭」 網友驚呼：這東西能包餃子嗎？

杭州現3億年「中華水韭」 網友驚呼：這東西能包餃子嗎？

獄卒冒死偷運屍...岳飛真墓800年後到了！

獄卒冒死偷運屍...岳飛真墓800年後到了！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

關鍵字：

招贅入贅杭州蕭山女婿

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面