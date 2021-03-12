年薪千萬工程師想入贅！開條件「幫他事業」...女網友酸：男人果然現實

▲「贅婿之都」杭州蕭山有不少男性報名入贅，但開出的條件讓不少女性直呼，男人果然比較現實。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

大陸浙江杭州市的蕭山區有著「贅婿之都」的稱號，當地男性入贅女方家庭的風氣盛行，有記者走訪當地一間婚友社發現，目前竟有多達300多個家庭正在招贅女婿，且已有100名男性登記排隊，裡面不乏連年薪超過35萬人民幣（約合台幣1千萬餘元）的工程師，不過開出條件之一是要對他的事業有幫助，讓不少女網友大酸，「原來男生才是最現實的」。

根據陸媒《錢江晚報》報導，有記者走訪杭州蕭山一家擁有21年歷史的女婿婚友社發現，這裡的招贅風氣盛行，負責人李繼延表示，20年前是蕭山招贅婿的高峰期，每年會有300多個家庭報名，到了最近幾年，每年只剩約50多個家庭招婿。

▲傳統的觀念不斷在改變，現今不少人都能接受「入贅」的想法。（圖／翻攝自新浪看點）

不過，雖然招婿的家庭減少了，但女方的背景和對男方的要求也有所提升，介紹費1萬5000元人民幣（約新台幣6.6萬元）還是有人來。而今年要報名做贅婿的男性也特別多，光是3月的第一個禮拜就有20多名男性報名，以往一整個月也只有3至4人報名而已，年齡都集中在25歲到30歲，職業大多是工程師、技術員、經理，也有很多大學老師、企業主管等，學歷絕大多數大學以上，不少是研究所，更有出現年薪百萬的工程師，或是在國外讀書的留學生。

李繼延表示，外型出眾的男性在蕭山的贅婿市場反而並不吃香，女方更在意的是男方的人品以及有無不良嗜好。而男性除了物質上的考量外，找到能對未來事業有幫助的「旺夫女」也是他們主要考量入贅的原因之一。

目前蕭山招贅的範圍已從本地轉向全國，不少來自四面八方的男性都有興趣入贅，李繼延指出，這些男性年齡普遍集中在25至30歲，甚至還有正在就讀大一的男子主動聯繫希望能報名，但最令他深刻感受到的變化是，現在越來越開放的觀念開始顯現，無論是男嫁女或女嫁男，都為蕭山賦予了全新的樣貌。