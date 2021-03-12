喪妻24年獨力養大2子女　保全爸「一天只吃一餐」遭丟包8年

▲張男與子女已有8年未曾見面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄張姓男子24年前喪偶，之後便獨自一人拉拔一對兒女長大，但孩子們大學畢業後離家工作，一走就是8年，期間雙方未曾見面，他因為長期罹患糖尿病、高血壓，有時一天甚至只吃一餐，生活困頓，這才決定提告向子女請求給付扶養費。高雄少年及家事法院認為，張男的子女一年薪資所得介於38萬至83萬之間，顯然有能力扶養父親，最終判兩人應每月各自給付1萬837元的扶養費。

張男在判決書中主張，結婚後與邱姓妻子育有兩名子女，無奈妻子在1997年間離世，留下當時才就讀小學一年級、三年級的孩子，他靠做粗工、保全等工作養家，好不容易將孩子們栽培至大學畢業，沒想到他們離家工作之後，親子間竟然長達8年沒有見過一面。

▲張男窮到沒錢正常吃三餐。（示意圖／ETtoday資料照）

張男表示，現在他年事已高，無法工作，而且長期飽受糖尿病、高血壓、腳麻痺等病症之苦，因為生活陷入困頓，有時一天只能吃一餐，還欠下好幾個月的房租，原先領取的3731元社會補助也被取消，實在沒有辦法了，才決定提告要求子女給付扶養費。

而張男的子女經過法院合法通知，皆未出庭，也沒有提出書狀意見。經高雄少年及家事法院查證，發現長子近2年的薪資所得為62萬至83萬元，長女則為38萬元，兩人皆有能力扶養父親，最終裁定他們每個月應各自給付1萬837元的扶養費較為適當，全案仍可抗告。