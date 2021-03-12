　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

香港選舉制度被沒收　江啟臣喊話北京：自由化才能得民心

▲▼人大通過改革香港選舉制度決定。（圖／翻攝自新華社）

▲人大通過改革香港選舉制度決定。（圖／翻攝自新華社）

記者羅婉庭／台北報導

針對中國人大會議決定修正香港自治區選舉制度，等同沒收了選舉制度，國民黨主席江啟臣12日上午出席孫中山逝世96週年紀念活動時受訪表示相當遺憾，呼籲北京確保民主的自由與民主化，才能獲得香港的民心。

馬英九則表示，這是從1984年鄧小平提出「一國兩制」的想法以來，這個構想正式的進入歷史，換句話說，這等於是宣告「一國兩制」的死亡，他感到非常遺憾。

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲林鄭月娥、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

ET快訊
台中女墜樓亡內幕曝！小王與綠帽夫互告　她只救新歡
幼教師月薪43K「明細超狂曝光」！網見地點驚：比20年資歷還
下硼砂毒害同學動機曝！國二女怒「搶我朋友」　她被退群吐真相
當2次小三！林月雲再曝真心話：愛要讓全世界知道　網傻眼酸爆
快訊／東港高中食物中毒132人就醫　校方急消毒
奈良美智特展急宣告「暫緩前來」！800人排隊爆滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

孫中山逝世紀念日　吳敦義嘆反攻大陸已成歷史　兩岸「和平最好」

香港選舉制度被沒收　江啟臣喊話北京：自由化才能得民心

周錫瑋棄權增加韓國瑜參選機會？　江啟臣：尊重大家選擇

行政院拋8字箴言「三接拒停工」　江啟臣怒轟：5年都是口號治國

水情衝擊恐危及晶片生產　王美花：台灣強項會確保供應

江啟臣駁斥「江韓對決」民調：黨內不可能做黨主席調查

台灣水果賣出去了！　蘇貞昌：鳳梨等4水果進軍東京奧運

馬英九讚國民黨改革成功　江啟臣：黨主席責任是在低谷時挺住

美印太司令示警中國恐6年內攻打台灣　邱國正：國軍不會未演先轟動

「深入一點...立刻拔出」青年日報副刊遭疑太露骨　國防部長道歉了

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

孫中山逝世紀念日　吳敦義嘆反攻大陸已成歷史　兩岸「和平最好」

香港選舉制度被沒收　江啟臣喊話北京：自由化才能得民心

周錫瑋棄權增加韓國瑜參選機會？　江啟臣：尊重大家選擇

行政院拋8字箴言「三接拒停工」　江啟臣怒轟：5年都是口號治國

水情衝擊恐危及晶片生產　王美花：台灣強項會確保供應

江啟臣駁斥「江韓對決」民調：黨內不可能做黨主席調查

台灣水果賣出去了！　蘇貞昌：鳳梨等4水果進軍東京奧運

馬英九讚國民黨改革成功　江啟臣：黨主席責任是在低谷時挺住

美印太司令示警中國恐6年內攻打台灣　邱國正：國軍不會未演先轟動

「深入一點...立刻拔出」青年日報副刊遭疑太露骨　國防部長道歉了

佳里凌晨發生火警命案　黃偉哲第一時間派員探視慰問家屬協助善後

快訊／蔡依林回來了！　4月再唱小巨蛋「只有3場」購票時間曝光

爸媽不知道的恐怖真相　台灣小孩近視有2尖峰時段「年飆125度」

油價預估下周連四漲「加油要快！」　國際油價創近一周最大漲幅

當日直送！「寧夏夜市」極鮮肥美海產　在地老饕激推美食全收錄

今年看得到大聯盟比賽　3家電視台有意轉播

硼砂毒害國二女！她驗血驗到貧血　兇手竟嗆「我未滿18」：不會有罪

南韓電商龍頭「Coupang」掛牌首日股價大漲逾40%！　市值逾2.4兆

變裝也沒用！　新營警90分鐘逮竊嫌尋回2台失竊機車

林月雲瞞侯佩岑偷約女婿！靠肩牽手「說我愛你」　6親密互動照被挖

政治熱門新聞

王世堅：王定宇犯家規沒犯國法！

王定宇被爆同居　施正鋒：有關2件事

王定宇批韓國瑜鳳梨影片：我真的看到鬼

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

陸海關：今年退回15地56批農產品進口

獨／開箱WTO　議定書見證台灣實力

韓訪鳳梨農擬復出？鍾小平分析「這條路」較近

賣口罩詐騙數千人！「蛙蛙文創」老闆猝死

王定宇臉書早安文更新了　8:18打卡在台南

傳國民黨主席選舉做黨員民調　連辦回應了

快訊／北歐三國停打AZ疫苗　陳時中回應

關島安排我駐外人員接種疫苗　「青天白日滿地紅」同框美日國旗

邱議瑩控韓國瑜擱置截切場　鄭照新反擊

黃捷批國民黨想重啟核四　罷捷團體回擊

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

她轟小姑拿200萬遺產！呂秋遠5點打臉：好自私

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面