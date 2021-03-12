香港選舉制度被沒收　江啟臣喊話北京：自由化才能得民心





▲人大通過改革香港選舉制度決定。（圖／翻攝自新華社）

記者羅婉庭／台北報導

針對中國人大會議決定修正香港自治區選舉制度，等同沒收了選舉制度，國民黨主席江啟臣12日上午出席孫中山逝世96週年紀念活動時受訪表示相當遺憾，呼籲北京確保民主的自由與民主化，才能獲得香港的民心。

馬英九則表示，這是從1984年鄧小平提出「一國兩制」的想法以來，這個構想正式的進入歷史，換句話說，這等於是宣告「一國兩制」的死亡，他感到非常遺憾。





▲林鄭月娥、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）