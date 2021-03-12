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有位子也不坐！長腿哥搭捷運「超愛站門邊神位」　曝3理由被讚爆

▲▼北捷,捷運,車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

捷運讓位問題常引發爭議，然而這名網友就算看到空位，也會選擇不坐，反而喜歡站在門邊的「神位」，他透露背後3理由，甚至直言「已經愛站在這個位到走火入魔的地步了！」

男網友在dcard提到，每天搭捷運上下學的他，最近突然發現門邊「神位」的好處，所以就算整個車廂都沒人，他也會默默站在那邊，「可能我有點高高呆呆的，每次從座位起身時都會撞到把手，不然就是頭蹭到上面鐵桿，每次撞到都會引起側目，我也嘗試過躲開，但每次動作時就會撞到下一根把手。」

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對於門邊神位，他舉出3個好處，首先比起其他站位，可以舒服地靠著，「無論是旁邊的強化玻璃或是門旁的小鐵桿，都是我最要好的依靠。」

再者是眼神好擺放，他笑說，「各位常坐捷運的朋友，要是心思細膩的應該都知道，像我們這種放空時眼睛很喜歡亂飄的呆頭，常常又自己想太多，看到大家都在滑手機，可是自己又不想滑，也不想睡覺，眾所周知捷運椅子再怎麼坐你正對面都會有人，想看窗外還要回頭180度跟貓頭鷹一樣，脖子還會發出喀喀聲，只是因為常常害怕被對面的覺得你到底在看三X。」

▲有位子也不坐！他搭捷運「超愛站門邊神位」　曝3理由：走火入魔。（圖／翻攝自dcard）

▲門邊神位。（圖／翻攝自dcard）

反觀站在神位，不論看柱子、窗外，還是自己的腳，他直呼，「簡直是海景第一排啊！完全不會和任何人有眼神交集，讓您遠離尷尬，心曠神怡。」

最後，原po表示，「緊急時總有各種按鈕和滅火器，遇到奇怪狀況的時候，你可以跑最快，火災可以用旁邊的滅火器滅火，如果遇到變態也可以按按鈕，感覺就超安全。可是有個重要提醒，就是盡量站在比較不開門的那側，當一根不擋路的柱子。」

對此，網友們不禁笑回，「我也超喜歡那個位置」、「我也是哈哈，不會被擠來擠去」、「站位首選」、「這個位子有時候要小心，玻璃上面常常有前人留下來的整攤汗水」、「我也超愛」、「我愛死了，下班都從內湖站回淡水」。

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