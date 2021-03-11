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瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ新冠疫苗。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

各國陸續開打新冠疫苗，歐洲一度傳出因為接種副作用導致一線醫護請假，讓醫療量能更吃緊。本報接獲一名在瑞典工作的台灣醫師投書，自述本月8日打完AZ疫苗之後出現高燒、噁心嘔吐、全身骨頭痠痛等副作用；同單位18人接種就有14人要請病假，示警台灣醫護若接種要注意集體病假影響。指揮中心發言人莊人祥表示，已經提供相關指引給各醫院，醫療人員接種會採分批施打來避免類似情況發生。

首批AZ疫苗11.7萬劑3日抵台，正在檢驗封緘程序，開打後會從第一優先醫事人員開始推動。指揮中心規劃，醫事人員會進一步分為新冠專責醫院與其他醫院診所，以專責醫院為優先，並依照風險等級分三類，最優先為直接照顧、採檢新冠確診或疑似個案的一線工作人員，估計有5萬0716人，後續再依照等級陸續開放。

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針對避免醫護副作用影響醫療量能。莊人祥受訪表示，醫院會安排分批接種，區分照顧與非照顧、當值與未當值，他舉例，如果該名醫護人員正在照顧確診或者疑似新冠個案，就暫時不要接種，避免出現症狀時難區分是遭到感染或者疫苗影響；此時可由其他醫護人員，如下一批準備值班的醫護先打，當兩三天後，副作用消退再來值班。

▲▼新冠肺炎疫苗副作用比較表。（圖／指揮中心提供）

▲新冠肺炎疫苗副作用比較表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心日前統整國內討論最多的AZ、輝瑞BNT、莫德納三種疫苗的副作用，根據第三期臨床試驗結果，不管AZ、輝瑞BNT、莫德納三種疫苗都會有相關副作用，注射部位疼痛從五成到九成，疲倦約五成至七成，頭痛五成到六成、肌肉痠痛四成到六成，發燒的情況來看AZ僅7.9%、BNT14.3、莫德納15.5%，整體來說AZ疫苗副作用的比例並沒有特別高。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前也提到，AZ疫苗屬於腺病毒載體疫苗，其特徵為接種第一劑副作用出現機會比較高，到了第二劑症狀會輕微很多；至於mRNA疫苗則是比較容易在第二劑發生副作用。

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