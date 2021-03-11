才發文護航：我老公不是媽寶！前空姐35hrs後提油燒夫　他燒傷病危

記者白珈陽、游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市豐原區社皮路11日清晨6時許發生一起縱火燒夫案件！當時一名李姓前空姐疑似趁著丈夫熟睡時，提油縱火燒夫，導致丈夫全身受有80%的二度灼傷，李女自己也受到50%的三度灼傷，目前兩人均已被送往醫院搶救。然而，透過李女臉書可以看到，她在35小時前才發文護夫，但如今卻縱火燒夫，震驚社會。

▲前空姐控婆婆咬人，今晨卻發生題油燒夫案件。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、L女提供）

這起事故發生在11日清晨6時許，家住台中豐原的李女疑似與楊姓丈夫發生爭執，2人大吵一架後，李女竟提油縱火燒夫，導致楊男全身80%的二度燒燙傷，而李女自己也受到50%燒燙傷，雙雙送進醫院搶救。

▲前空姐住家今晨傳火警，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供）

回顧這起糾紛起因，李女日前在臉書爆料，稱公婆得知她比丈夫年紀大7歲後，不僅常藉故刁難、各種言語霸凌，日前自己更被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油，而當時她拿出菜刀自保，卻在扭打過程中被婆婆不慎用菜刀割傷手，而李女也憤怒的表示，婆婆將其咬傷之後，竟反跟丈夫聲稱，是她自己自殘咬傷的。

這則貼文曝光後，有不少網友認為楊男媽寶，對此，李女35小時前還在個人臉書上發文護夫，「我老公不是媽寶啦，他超有肩膀的，去年3月就離家，也出錢買了房子，讓我舒服過日，甚至家事他全都包，很疼愛我。」

▲前空姐35小時前才發文護夫，11日卻提油燒夫。（圖／翻攝臉書）

李女表示，她與丈夫是靈魂伴侶，可遇不可求，「他也都不再回家，選擇了我」。李女提到，當初會貼文，也是因為丈夫鼓勵她，才貼出文章，而2人也決定提告，其丈夫甚至要出面當證人全面支持她。

不過，看似甜蜜的2人但如今卻發生家暴案件，對此，社會局也表示，過去曾接獲多次通報，而最近一次通報為2月4日，且雙方也接獲核暫時保護令，但沒想到11日卻發生提油燒夫案件，震驚社會。

▲台中前空姐指控遭婆婆咬傷。（圖／翻攝爆料公社二社）

事發後，2人分送台中榮總、中山醫學大學，而楊男傷勢最嚴重達三度灼傷，已發病危通知，而傷勢包含臉部、脖子、四肢及胸口，目前已先行插管，稍後將進入手術房進行大面積皮膚清創手術，而未來傷口照顧的問題，也將會是一大挑戰。

此外，中山醫學大學附設醫院則表示，李女目前意識清楚，燒燙傷的傷勢包括臉、頸部、胸部、腹部等多處部位，目前已進入燒燙傷治療中心，而患者只要進入該中心，一律會發病危通知。

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