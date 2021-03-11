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社會 社會焦點 保障人權

激戰女高中生被逼退伍！教官搬「軍刑法」嗆：沒規定不能上床

▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲高三女學生與教官談了師生戀， 家長知情後，一狀告到校方。（示意圖／pakutaso）

圖文／鏡週刊

台中市某高中鍾姓軍訓教官，2015年與高三女學生談了師生戀，並於女孩畢業後發生性關係，家長知情後，一狀告到校方，鍾男被教育部記兩大過、同時被國防部勒令退伍；鍾男認為「陸海空軍刑法」沒有教官不能與女學生上床，他控告學校與教育部，台中高等行政法院更一審認為，法院不能審查鍾男記2大過是否適當，判決此案應由教育部，送交行政院審議。

2014年10月，該女學生高三上學期時，開始與鍾男交往，等她畢業後，家長才發現兩人發生性關係，一怒狀告學校，校方認定鍾姓教官違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防制準則」，送交教育部「軍訓教官人評會」，決議記大過兩次；而國防部則因此而將他列為「汰除人員」，勒令退伍。

▲男人,男生,憂鬱（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲軍訓教官被逼退伍不服氣提出申訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

鍾男認為，他2014年10月、女學生高三上學期開始與她交往，2015年8月，女孩畢業後才發生性關係，同年10月分手，當女孩在學時，兩人僅牽手、擁抱，而修正前的「陸海空軍行懲罰法」，並沒有教官於校園內的性別交往分際之相關處罰規定，因此不能以該法逼他退伍。

鍾姓教官據此提出向教育部提出申訴，被駁回再度申訴，又被教育部駁回，於是他改上訴高等行政法院。

高等行政法院審理時，教育部與學校答辯說，教官有軍職身分，適用「陸海空軍懲罰法」，依此法第15條第14款「其他違失行為違反已送立法院備查或國防部頒定之法令」，記2大過應屬適法。此外，教育部國教署主張，鍾男的師生戀，與女學生發生性行為，已違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則校園防治準則」第7條規定：教師在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理之關係。

▲▼ 高等行政法院更一審判決撤銷教育部的駁回決定，改由行政院審議鍾姓教官的訴願。（圖／鏡週刊）

▲台中高等行政法院判決，此案應由教育部送交行政院審議。（圖／資料照片／鏡週刊）

高等行政法院認為教育部處罰並無違法，判決鍾男敗訴，他上訴最高行政法院，目前發回台中高等行政法院更審。更一審判決書指出，行政法院只能審查處罰是否違法；懲處是否適當應由訴願機關負責，法院不能取代。

但鍾姓教官向教育部提出「再申訴」，依照訴願法規定，必需由上級機關，即行政院訴願委員會審議；而此案卻由教育部「軍訓教官申訴評議會」審議，程序上違反「訴願法」規定，更一審法官據此判決撤銷「申訴決定及再申訴決定（教育部兩度駁回之決定）」，由訴願機關（教育部）將此案檢卷，送請行政院審議，可上訴最高行政法院。


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