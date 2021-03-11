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阿嬤痛批孫女男友不單純！原因竟是那個多　網傻：到底經歷什麼

手,婦人,老婦人,老奶奶,皺紋,雙手,老婆婆,阿嬤,奶奶（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿嬤的看法讓孫女納悶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

介紹交往對象給家人認識後，對方的家庭狀況、經濟能力是常見的討論話題，不過一名女網友表示，阿嬤竟因男友「兄弟多」覺得他不單純，也不解釋原因，讓不少網友好奇「阿嬤到底經歷了什麼」。

原PO昨（10）日在Dcard發文表示，她和男友交往了幾個月，阿嬤一開始知道時覺得她開心就好，但在得知男友家是「三兄弟」後，態度大轉變覺得男友不單純。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，阿嬤認為三兄弟很亂，也不解釋原因，就算繼續追問也只說「妳不懂啦」，讓她感到相當納悶，向網友提問有沒有人的長輩也有相同看法。

不少網友也感到不解，紛紛留言「好奇阿嬤經歷了什麼才會有這樣的想法」、「幾個小孩到底差在哪」、「這年頭怎麼了，有兄弟要被嫌獨生也要被嫌」，但也有人似乎能懂原PO阿嬤的想法，「會不會是因為他覺得將來分財產很麻煩、會造成兄弟不睦（我家就是這樣）」、「兄弟三個萬一又住在一起，到時候除了婆媳關係要顧，妯娌之間又要用來用去」、「大概是指未來負責婆家的事情，或是分財產吧」。

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