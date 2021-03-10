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《大時代》出軌王瞳「喝豆漿」！馬俊麟妻優雅出庭　6字曝現況

▲▼馬俊麟外遇王瞳，馬妻梁敏婷怒提告，並向王瞳求償400萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

▲馬俊麟外遇王瞳，馬妻梁敏婷怒提告，並向王瞳求償400萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人王瞳與馬俊麟鬧出「馬王」不倫戀，令馬妻梁敏婷氣得向王瞳提告「侵害配偶權」，求償400萬元。9日下午士林地院再度開庭，梁敏婷一身黑色長版外套，佩帶黑色口罩散發出身為藝術家優雅氣質。面對記者提問心情還好嗎，她則回「一直都很平順」；律師也回應官司進度，並表示「應該快了」，而王瞳仍委任律師未出庭。

梁敏婷9日下午穿著黑色長版外套，庭前站在門口神情有些嚴肅與律師討論。由於王瞳律師聲請「不公開審理」，開庭時間約1個小時左右，梁敏婷與律師也快步走下樓，梁敏婷庭後面對記者採訪時，不多表示意見。當記者問起她心情如何，她則淡淡回「一直都很平順」；律師一旁也表示，因為該案子仍受法官裁定不公開審理，不方便回應問題，僅說「整理得差不多了，快了」。

2019年王瞳與馬俊麟在民視《大時代》飾演情侶，不料2人疑似假戲真做，不但甜蜜傳訊、書信往來，被正宮梁敏婷發現後，雖然王瞳曾向梁傳訊「會悔改」，並承諾不再與馬私下接觸，但在同年9月，又被周刊拍到「馬王」一起上健身房、一起喝豆漿，讓梁不再原諒，決定提告並求償400萬元。

▼王瞳當初與馬俊麟演出八點檔《大時代》甜蜜吻戲，據悉「劇本上沒有」   。（圖／民視提供）

▲王瞳和煥然《大時代》甜蜜吻戲「劇本上沒有」 。（圖／民視提供）

過去梁敏婷在接受記者訪問，曾強調一切交給法官決定，「法律不只是收拾問題，遇到製造問題的人，也只能透過法律去收拾。」至於被問及是否會選擇和解？她更語帶保留的說未來各種可能性都有，就交給法律處理。訴訟延燒看似將告一段落，王瞳與艾成於去年登記結婚，經歷感情風波，雙方目前也都各自回到正常生活軌道。

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