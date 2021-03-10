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小白臉照片曝！18歲渣男靠Google撩妹金句　騙護理師百萬養男人

圖、文／鏡週刊

年僅18歲的黃立翔，自稱26歲，謊稱畢業於加拿大醫學院，並假冒醫師及中研院主管身分，透過交友軟體到處騙財騙色。其中1名受害護理師純純（化名）為黃向銀行貸款百萬，最扯的是，黃將錢取走後，竟拿去「供養」1名曾姓男子，包括對方的水電費、瓦斯費，甚至一筆2萬多元的醫療費，都是用純純的金融卡支付。

沒有醫學背景的黃立翔靠網路搜尋醫療資訊，假冒醫師騙財騙色。

▲沒有醫學背景的黃立翔靠網路搜尋醫療資訊，假冒醫師騙財騙色。（圖／鏡週刊提供，下同） 

純純說，去年12月底，黃立翔得知貸款核准，就佯稱帳戶被凍結，中研院法務單位要求他提供還款證明才能解凍，請純純提八十多萬元現金借他。

「當時我罹患肌腱炎、行動不便，出入都得坐輪椅，黃立翔還特別北上，推著輪椅帶我跑了好幾家銀行的ATM領錢，我後來給他一張金融卡讓他方便取款，沒想到不久之後，他就把我的電話封鎖，失去聯繫。」純純無奈地說。

黃立翔最近以「黃星」之名重新在臉書出現，仍自稱桃園醫院的醫師。（讀者提供）

事後，純純調閱金融卡的消費明細，發現黃把八十多萬元拿去「供養」一名曾姓男子，包括對方的水電費、瓦斯費，甚至一筆2萬多元的醫療費，都是用純純的金融卡支付。

一直被當冤大頭的純純，這才大夢初醒，為了討回損失的錢財，她花了好一番功夫破解黃立翔的Google帳戶密碼，希望找到蛛絲馬跡，當成提告證據，結果查看黃的網頁瀏覽紀錄，才發現他口中的醫療資訊及撩妹用的甜言蜜語，通通是從網路搜尋來的。

除此，純純也過濾黃立翔的臉書，循線聯繫上1位A小姐，得知黃是慣犯，自己並不是唯一的受害人。A小姐透露：「黃扮醫師行騙不是第一次，他之前拿走我的證件、印章，去銀行辦貸款，害我莫名其妙背負債務，我現在還被銀行強制扣薪抵債，真的很惡劣。」

純純為黃立翔貸款108萬元，黃捲走八十多萬元後失聯。（讀者提供）

純純整理好相關證據到警局報案，才知道黃立翔的真實年齡，更讓她震驚的是，黃還因被其他人提告妨害性自主，未到案說明遭法院通緝。純純透過電子郵件約黃見面，協助警方逮人，黃也遭收押，關進看守所，今年1月底獲釋後，還透過電子郵件向純純求饒，之後卻人間蒸發。

純純調閱明細，發現黃把她的八十多萬元拿去「供養」曾姓友人（圖）。（讀者提供）

▲純純調閱明細，發現黃把她的八十多萬元拿去「供養」曾姓友人（圖）。（讀者提供）

純純透過黃立翔的Google帳號查出，黃目前仍然以同樣的手法繼續行騙，還在網頁搜尋「通緝犯怎麼逃」「部桃的識別證如何假冒」等關鍵字，甚至從蝦皮購物網買來醫師袍自拍，重開臉書帳號。


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