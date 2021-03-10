　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離譜法務部！3犯人逃獄「怕丟臉沒公布」　落跑2年還沒抓到

台南明德外役監受刑人連三榮去年8月利用在外役監從事倒垃圾工作時，「從容」逃出76天後才向警方投案。（圖／翻攝畫面）

▲台南明德外役監受刑人連三榮去年8月利用在外役監從事倒垃圾工作時，「從容」逃出76天後才向警方投案。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

法務部矯正署所屬的外役監近2年陸續發生12名受刑人逃脫事件，至今仍有3名受刑人仍逍遙法外，離譜的是，法務部矯正署擔心顏面無光，遲遲未對外公布逃犯逃獄訊息，直到去年底被監察委員點名後，法務部才以「長官之姿」指示刑事局補破網，將3名逃犯列為「重要緊急查緝專案」的追緝對象，然後一副「翹腳髯嘴鬚」（翹著雙腿、輕鬆悠閒）姿態「乾」等警方抓人。

在台南明德外役監的模範受刑人連三榮（60歲），2013年年初，因擁槍自重和台南警方對峙駁火落網，警方起出3把制式槍枝，2016年底被判刑6年6個月有期徒刑，隔年1月入監服刑，入獄不久，連男申請調往台南明德外役監。

去年8月8日父親節，連男依外役監規定請假返家陪伴妻小，結果疑因懷疑前妻另結新歡，雙方起口角，前妻不滿怒嗆「去廟裡跪3天我才原諒你」，連男忍不住動手毆打前妻；8月10日連男返監，8月14日卻利用在工廠倒垃圾、無人看守之際逃離外役監，之後躲在台南深山，過了76天的野人生活，警方斷絕親友對他的資助，在走頭無路下，十月二十九日向警方投案。

外役監至今仍有3名受刑人脫逃在外，遭監委公開點名，但法務部卻僅坐等警方抓人，彷彿事不關己。（圖／翻攝自刑事局官網）

▲外役監至今仍有3名受刑人脫逃在外，遭監委公開點名，但法務部卻僅坐等警方抓人，彷彿事不關己。（圖／翻攝自刑事局官網）

連男從外役監脫逃一事鬧得沸沸揚揚，監察院監察委員林國明、蘇麗瓊因此申請主動調查，去年12月9日公布調查結果，竟意外揪出法務部暗槓3名犯人至今仍逃亡在外的重大訊息，法務部後來才以「長官之姿」要求警政署刑事局將3逃犯列為重要緊急專案查緝對象。

本刊調查，3名逃犯分別為犯下《重傷害》罪的藍啟銘，藍男2018年2月因陳姓友人積欠謝姓男子（18歲）4萬元債務未還，雙方談判時，陳男找藍男等6人助陣，藍男持瓦斯槍勒住謝男頸部，讓其他人得以持棍棒砍殺謝男，導致被害人手腳筋被砍斷，造成永久無法工作的重傷害。

藍男事後被判刑4年7個月徒刑定讞，2020年5月入監服刑3個月後即從八德外役監，利用倒垃圾無人看守之際，逃逸近7個月，至今未歸。

第2名逃犯殷世翰（33歲）2014年底，佯裝為超跑代理商，找來前公司廖姓同事當合夥人，聲稱可從美國進口各式超跑，讓車主享有原廠保固，5折低價購車優惠，藉此取信廖男並吸引買家，廖男收下45名買家約1547萬訂金後，轉匯1257萬元至殷男戶頭，殷男狠撈一筆後即避不見面，被害人報警提告。

外役監有別於一般監獄外觀森嚴，且裡面的受刑人不須戴手銬腳鐐，逢假日還可請假外出、平日也僅需點名時出現，堪稱「爽勞」。（圖／報系資料照）

▲外役監有別於一般監獄外觀森嚴，且裡面的受刑人不須戴手銬腳鐐，逢假日還可請假外出、平日也僅需點名時出現，堪稱「爽勞」。（圖／CTWANT提供）

2019年1月，法官依《詐欺》罪判處殷男5年8個月徒刑，殷男服刑後，申請至花蓮自強外役監；未料，2020年1月，殷男卻利用請假返家探視親人機會，未返回外役監，至今逃逸1年2個月，失去蹤影。

第3名逃犯則為林子安，林男為詐欺通緝犯，逃往台南後，假冒堂弟身分投靠石姓友人，陸續借款400多萬，簽下本票，聲稱找到工作還錢，被害人後來無法追償提告，法院2017年6月判處林男5年1個月徒刑定讞；林男後來申請自強外役監，2019年1月趁請假返家探視親人之際，未返回外役監報到，至今逃逸2年。

對於3名受刑人至今仍逃亡在外一事，矯正署副署長蔡永生強調，已對相關人員予以懲處，相關資料也函送檢警單位知悉，發布通緝，未來會持續加強受刑人平時戒護、案例宣導，受刑人返家探視期間也會和警察機關保持密切聯繫，日後會嚴格考核受刑人申請外役監以及淘汰機制，以防制受刑人逃逸可能性。

延伸閱讀
離譜法務部2／多人靠倒垃圾脫逃！在外逍遙逾2年　外役監管理失控刑事局幫擦屁股
我是國王1／不是王子更不喜歡復仇　星宇張國煒回憶最苦「311」
國民阿嬤開唱1／金馬影后唱透透　陳淑芳軋戲空檔揪友K歌

ET快訊
18歲渣男拐騙甜美護理師　神鬼一招哄上床！榨乾百萬失聯
福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！　悄拿回主控權
中南部50年來超級大旱！　翡翠水庫「從不缺水」原因曝光
福原愛「只有我在堅持」1年前洩口風！　爆女強男弱3導火線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水里凶殺案偵結！2男踏出「天上人間」秒墜地獄　17嫌遭建請重判

離譜法務部！3犯人逃獄「怕丟臉沒公布」　落跑2年還沒抓到

國道3號拖板車追撞！1車「自15m高架橋墜地」　2小客車遭壓爛毀

台積電、聯發科都中　中資「比特大陸」滲台！3年挖走200名工程師

18歲渣男拐騙甜美護理師　神鬼一招哄純純上床！榨乾百萬失聯

名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

失戀少女「喝7罐啤酒」坐別人車險遭強吻　1年半後因一道光嚇哭

惡狼逞慾5分鐘　北市名校女黑暗30年！升學毀了、從此足不出戶

快訊／國三重大車禍！關西段砂石車頭掉下橋底　全線封閉死傷不明

採草莓遭「0減速衝撞」！高雄男下車看車損…又被肇事者打斷鼻樑

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

水里凶殺案偵結！2男踏出「天上人間」秒墜地獄　17嫌遭建請重判

離譜法務部！3犯人逃獄「怕丟臉沒公布」　落跑2年還沒抓到

國道3號拖板車追撞！1車「自15m高架橋墜地」　2小客車遭壓爛毀

台積電、聯發科都中　中資「比特大陸」滲台！3年挖走200名工程師

18歲渣男拐騙甜美護理師　神鬼一招哄純純上床！榨乾百萬失聯

名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

失戀少女「喝7罐啤酒」坐別人車險遭強吻　1年半後因一道光嚇哭

惡狼逞慾5分鐘　北市名校女黑暗30年！升學毀了、從此足不出戶

快訊／國三重大車禍！關西段砂石車頭掉下橋底　全線封閉死傷不明

採草莓遭「0減速衝撞」！高雄男下車看車損…又被肇事者打斷鼻樑

這間親子樂園一票暢玩專案延到3月底　桃園市民卡再享兒童票8折

星宇張國煒「不是王子更不喜歡復仇」　回憶最苦311

立委提放寬敬老卡搭乘台鐵　林佳龍曝「各縣市意願」

美印太司令「中國恐6年內攻打台灣」　將助台漢光演習！提升防禦

1圖看去年雨下錯地方　水庫乾到見底！他揭「颱風來不來很矛盾」

白甜網紅用「排水管喝豆漿」　祖孫吃早餐見離譜行徑傻眼

鳳梨當年對罔腰一見鍾情！　揭兩人分手原因「媽媽曾接受」

記性差性格變！失智症警訊愛注意　醫師圖文解說

股匯同樂！新台幣早盤勁揚逾1角　來到28.254元

台帛「旅遊泡泡」交部準備好了　林佳龍：一宣布就配合執行

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

採草莓遭撞！高雄男下車還被打斷鼻樑

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

惡狼逞慾5分鐘！北市名校女黑暗30年

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

男打麻將、撲克出老千　被5人圍毆

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

中壢送肉粽恐怖內幕曝！警方回應了

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

日媒爆「福原愛抱攝影師」惹火江宏傑

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

建水壩滅村　日月潭200年清遺跡

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面