離譜法務部！3犯人逃獄「怕丟臉沒公布」　落跑2年還沒抓到

▲台南明德外役監受刑人連三榮去年8月利用在外役監從事倒垃圾工作時，「從容」逃出76天後才向警方投案。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

法務部矯正署所屬的外役監近2年陸續發生12名受刑人逃脫事件，至今仍有3名受刑人仍逍遙法外，離譜的是，法務部矯正署擔心顏面無光，遲遲未對外公布逃犯逃獄訊息，直到去年底被監察委員點名後，法務部才以「長官之姿」指示刑事局補破網，將3名逃犯列為「重要緊急查緝專案」的追緝對象，然後一副「翹腳髯嘴鬚」（翹著雙腿、輕鬆悠閒）姿態「乾」等警方抓人。

在台南明德外役監的模範受刑人連三榮（60歲），2013年年初，因擁槍自重和台南警方對峙駁火落網，警方起出3把制式槍枝，2016年底被判刑6年6個月有期徒刑，隔年1月入監服刑，入獄不久，連男申請調往台南明德外役監。

去年8月8日父親節，連男依外役監規定請假返家陪伴妻小，結果疑因懷疑前妻另結新歡，雙方起口角，前妻不滿怒嗆「去廟裡跪3天我才原諒你」，連男忍不住動手毆打前妻；8月10日連男返監，8月14日卻利用在工廠倒垃圾、無人看守之際逃離外役監，之後躲在台南深山，過了76天的野人生活，警方斷絕親友對他的資助，在走頭無路下，十月二十九日向警方投案。

▲外役監至今仍有3名受刑人脫逃在外，遭監委公開點名，但法務部卻僅坐等警方抓人，彷彿事不關己。（圖／翻攝自刑事局官網）

連男從外役監脫逃一事鬧得沸沸揚揚，監察院監察委員林國明、蘇麗瓊因此申請主動調查，去年12月9日公布調查結果，竟意外揪出法務部暗槓3名犯人至今仍逃亡在外的重大訊息，法務部後來才以「長官之姿」要求警政署刑事局將3逃犯列為重要緊急專案查緝對象。

本刊調查，3名逃犯分別為犯下《重傷害》罪的藍啟銘，藍男2018年2月因陳姓友人積欠謝姓男子（18歲）4萬元債務未還，雙方談判時，陳男找藍男等6人助陣，藍男持瓦斯槍勒住謝男頸部，讓其他人得以持棍棒砍殺謝男，導致被害人手腳筋被砍斷，造成永久無法工作的重傷害。

藍男事後被判刑4年7個月徒刑定讞，2020年5月入監服刑3個月後即從八德外役監，利用倒垃圾無人看守之際，逃逸近7個月，至今未歸。

第2名逃犯殷世翰（33歲）2014年底，佯裝為超跑代理商，找來前公司廖姓同事當合夥人，聲稱可從美國進口各式超跑，讓車主享有原廠保固，5折低價購車優惠，藉此取信廖男並吸引買家，廖男收下45名買家約1547萬訂金後，轉匯1257萬元至殷男戶頭，殷男狠撈一筆後即避不見面，被害人報警提告。

▲外役監有別於一般監獄外觀森嚴，且裡面的受刑人不須戴手銬腳鐐，逢假日還可請假外出、平日也僅需點名時出現，堪稱「爽勞」。（圖／CTWANT提供）

2019年1月，法官依《詐欺》罪判處殷男5年8個月徒刑，殷男服刑後，申請至花蓮自強外役監；未料，2020年1月，殷男卻利用請假返家探視親人機會，未返回外役監，至今逃逸1年2個月，失去蹤影。

第3名逃犯則為林子安，林男為詐欺通緝犯，逃往台南後，假冒堂弟身分投靠石姓友人，陸續借款400多萬，簽下本票，聲稱找到工作還錢，被害人後來無法追償提告，法院2017年6月判處林男5年1個月徒刑定讞；林男後來申請自強外役監，2019年1月趁請假返家探視親人之際，未返回外役監報到，至今逃逸2年。

對於3名受刑人至今仍逃亡在外一事，矯正署副署長蔡永生強調，已對相關人員予以懲處，相關資料也函送檢警單位知悉，發布通緝，未來會持續加強受刑人平時戒護、案例宣導，受刑人返家探視期間也會和警察機關保持密切聯繫，日後會嚴格考核受刑人申請外役監以及淘汰機制，以防制受刑人逃逸可能性。

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