兩岸關係緊張！　趙立堅曝背後真相：世上只有一個中國

▲趙立堅。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸對台態度強硬，日前更公開呼籲美方勿在台灣問題上越線，但白宮發言人卻強調，美國將持續協助台灣自我防衛的能力。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（9）日在記者會上，揭露了「兩岸關係緊張動盪的根源」，並呼籲美方停止與台灣官方往來。

針對白宮發言人的言論，趙立堅重申，世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分；中方捍衛國家主權和領土完整、堅決反對「台獨」和外部勢力干擾的決心堅定不移。

他認為兩岸關係緊張動盪的根源在於民進黨，台方拒不承認體現一中原則的「九二共識」，還加強與外部勢力勾連，不斷進行謀「獨」挑釁。他聲稱，中方願與台灣各黨派、團體和人士在「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，針對兩岸政治問題展開對話協商，「去同化異，積累共識」。

最後，趙立堅強調，中方敦促美方切實恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣官方往來，停止售台武器，慎重妥善處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美關係和台海穩定。

事實上，白宮發言人莎琪表示，美國對台立場明確不變，會與盟友與盟邦共同促進印太繁榮、安全與價值。她並重申美國長期以來依循美中三公報、台灣關係法與六項保證概述的承諾，日後也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

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