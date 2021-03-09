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AZ疫苗「轉手買貴了」價格不敢講？指揮中心曝簽約真相

▲▼ 疫苗。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

▲AZ疫苗遭立委質疑「買貴了」不敢公布價格。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

記者謝承恩／台北報導

台灣對外洽購的AZ疫苗於3日上午11時空運抵台，各界對於疫苗的施打進度、風險及族群都十分關注，另有立委質疑「AZ疫苗價格」是不能公開的秘密，原因是價格買貴了。對此中央疫情指揮中心發言人莊人祥回應，跟AZ公司很早就有簽約好價格，且大多公司並不會公布疫苗價格，包含歐盟也是，台灣並非是特例。

中央疫情指揮中心今（9）日召開記者會，有立委提及AZ疫苗進口價格買貴了，因此不願意對外公布，甚至指出該批疫苗是因南韓在2月26日進口輝瑞疫苗，才釋出部分AZ疫苗給台灣。指揮官陳時中已表明，「各疫苗廠應仍無法互通有無」，每家公司必須依據產量進行分配，沒有說買了某一廠牌，就釋出另一廠牌的情形。

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發言人莊人祥再次澄清，「這一次抵台的11.7萬疫苗，是原先訂購一千萬劑中的一部份，價格都相同，並非如謠言是被某國家推過來。」因此疫苗價格也不會因此變動。針對立委質疑「不敢公布疫苗價格」，他回應，當初台灣跟AZ公司，很早就簽訂合約，一般疫苗公司也不會對外公布價格，包含歐盟也是，台灣並非特例。

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