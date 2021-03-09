郭台銘也沒資格！她開「12條件」幫貓徵主人：沒當過兵直接Out

▲原PO的送養文條件有點苛刻。示意圖，圖非虎斑貓，亦與本文無關。（圖／記者崔子柔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前發出了「極品親人虎斑」的送養文，但是，她詳列的12個條件中，卻有好幾個超級鬧，像是「女須已婚」、「男須役畢」，讓人實在不知道她是認真在徵認養人，還是單純反串。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都留言回應，「你這擺明不想送養啊」、「比貸款還嚴格」。

這名女網友在臉書公開社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」上發文表示，她要送養一隻從小只吃「狗食」果腹的小虎斑貓；雖然這隻貓已經是成貓，但在原飼主的悉心照料之下，已經非常親人。原PO列出12個條件，希望可以徵得認養人，把這隻可愛小貓收編回家。

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認養人條件如下：

1.謝絕40歲以下、學生、情侶認養



2.男須役畢，海軍陸戰隊佳，謝絕免役、替代役、補充兵、國民兵



3.女須已婚，有生小孩的男生佳，謝絕離婚、再婚、單親媽媽



4.不可關籠、放養、綁繩、遛貓，不可當店貓



5.謝絕居無定所、低收入戶、媽寶、啃老族、富二代、家戶年所得未達新台幣150萬元者



6.謝絕憂鬱症、躁鬱症、亞斯伯格症、ADHD、HPV、AIDS、梅毒感染者、有重大傷病卡、身心障礙手冊、四肢不全、過敏性鼻炎、類風濕性關節炎、糖尿病、高血壓、高血脂、有陰陽眼、習慣性脫臼者



7.限居自有房產，地點限台北市（但陽明山、社子島除外），或新北市板橋、新莊、永和、中和、三重、蘆洲等地區，室內坪數須大於42坪，謝絕迷你套房、兇宅、海砂屋、輻射屋、外縣市偏遠地區



8.須接受家訪、須配合安全防護措施（紗窗非防護）



9.每日需至少2餐濕食（生食、主食罐、鮮食）



10.每日餐費單價不可低於新台幣50元，每年定期預防注射



11.須配合每週至少訪視一次，每日定期傳照片關心



12.認養者須簽署有法律效力的認養協議書，經合格民間公證人見證，並出示雙證件正本、房屋土地及建物所有權狀正本、近三個月內申請之全部區間警察刑事紀錄證明、近三個月內全身健康檢查報告、近三年綜合所得稅扣繳憑單或薪資轉帳證明

這些條件落落長，而且有好幾條根本不合理，因此不少人都感到相當傻眼，忍不住直呼，「你以上的條件，我都沒有，但還是認養了一隻親成貓，在我家可快樂了」、「這到底是有沒有想要把貓給人養」、「看來郭台銘想領養也會吃閉門羹」。不過也有不少人質疑，「反串，不要太認真」、「反串反得這麼用心」、「我懷疑這是反串文」。

▼要符合條件真的好困難！（圖／翻攝自Facebook／貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）