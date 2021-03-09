　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合利華宣布：美容產品停用「正常」字眼　模特兒不修圖！

▲聯合利華將停止旗下品牌使用「正常」定義美容。（圖／路透）

▲聯合利華將停止旗下品牌使用「正常」定義美容。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

知名品牌多芬所屬的聯合利華公司（Unilever）將刪除「正常」 （normal）等形容詞，並不再使用數位修圖調整模特兒膚色和身形，望能促進社會對美容定義的接納性。

《路透社》9日報導，位於倫敦的聯合利華公司是日用消費品世界領導大廠，在190國製造並銷售400個品牌，包括多芬（Dove）、麗仕（Lux）和凡士林（Vaseline），為世界數一數二大的廣告客戶，卻因具爭議性廣告活動，多次引發反面聲浪，也為此做出改變。

多芬於2017年發佈黑人脫衣變白人的廣告，引起極大負面討論和種族歧視風波，因此急忙將廣告下架並公開道歉。印度子公司去年也因標語「Fair （白皙）and Lovely（美麗）」引起膚色歧視爭議，將其改為「Glow（發光） and Lovely」。而南非的零售通路同年因具歧視性廣告引爆批評，被迫下架TRESemmé系列產品10日。

聯合利華對全球約1萬人進行的市調顯示，超過半數受訪者認為，以「正常」來形容頭髮和膚色會使人感覺受到排擠；逾7成民眾認為，這會對品牌帶來負面觀感。

公司宣稱，全球上百個品牌將停用「正常」等字眼來形容膚色和髮質，也將在明年3月前將針對「白髮」的洗髮乳改為「保濕」，並不再使用數位修圖修改廣告中模特兒身形比例及膚色，包括所有品牌之付費網紅代言。

美容和保養主管詹恩（Sunny Jain）強調，「我們瞭解單單移除『正常』一詞不能解決問題。但我們相信，這將是接納美容定義的重要一步。」

ET快訊
阿北捷運看A片！超鎮定聽「啊~」呻吟　旁邊妹子笑到狂抖
夜市攤徵人「以顏值計薪水」！老闆觸法GG了　最重罰150萬
買房「鋪木地板or磁磚？」　過來人曝優缺點：這個CP值較高
史上最衰飯店！金雞母變賠錢貨　他直指問題在「那一根」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男遊客摔出熱氣球！　懸掛20公尺高空「沒力鬆手」眾人前急速下墜

南韓公職人員「先知」炒地！趁都更前買7千坪地投資...農民氣瘋了

人選早出爐！　CNN曝：習近平的下任接班人就是「他」

美魔女戒酒6個月「年輕10歲」　抬頭紋全消失！存款暴增12萬

貨車追撞機車！後座妻頭破慘死　受傷夫「死命趴車窗」追凶30公里

聯合利華宣布：美容產品停用「正常」字眼　模特兒不修圖！

1瓶打5次→7次！　日醫：「胰島素針筒」施打新冠疫苗不易殘留

新娘「哭到斷氣」婚禮影片曝光！離開娘家太傷心　猝死家門口

金髮正妹天然氣工程師　遭酸「應該在廚房打掃」

「新冠試劑販賣機」矗立東京　一劑只要台幣1200元

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

男遊客摔出熱氣球！　懸掛20公尺高空「沒力鬆手」眾人前急速下墜

南韓公職人員「先知」炒地！趁都更前買7千坪地投資...農民氣瘋了

人選早出爐！　CNN曝：習近平的下任接班人就是「他」

美魔女戒酒6個月「年輕10歲」　抬頭紋全消失！存款暴增12萬

貨車追撞機車！後座妻頭破慘死　受傷夫「死命趴車窗」追凶30公里

聯合利華宣布：美容產品停用「正常」字眼　模特兒不修圖！

1瓶打5次→7次！　日醫：「胰島素針筒」施打新冠疫苗不易殘留

新娘「哭到斷氣」婚禮影片曝光！離開娘家太傷心　猝死家門口

金髮正妹天然氣工程師　遭酸「應該在廚房打掃」

「新冠試劑販賣機」矗立東京　一劑只要台幣1200元

宥勝入手300萬德系豪宅！福斯商旅露營車讓他甘心「流浪」10個月

搶救2500顆愛心雞蛋！法籍神父突遭棄單　熱心花蓮人2hrs火速買光

男遊客摔出熱氣球！　懸掛20公尺高空「沒力鬆手」眾人前急速下墜

陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌歎可惜：肯定不必分黨派

國中會考3／11起報名　5月考試全面使用冷氣試場

一生受財神眷顧？「5星座」天生富貴命 處女座偏財運佳

林俊傑居家檢疫穿Gucci新貨　自拍被嫌醜親回「哪裡差」

女拆蠟筆包裝　下秒「全撒地」還斷掉！裝沒事塞回去…30秒畫面曝

專挑低價股！達人推「4篩股條件」高潛力　年報酬超過20%

準婆婆要求「先驗肚裡DNA」才准進門！　軟爛男友退縮了：聽長輩的

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

亞契本來就不是王子！王室規則曝

醫服一脫解放雙峰！護理師讓性感內衣廠商求穿

離開娘家太傷心　新娘哭到心臟驟停

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

小企鵝大逃亡！躲虎鯨「萌跳上船」撿回一命

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

新娘「哭到斷氣」！婚禮影片曝光

道瓊大漲逾306點！　特斯拉、台積電ADR重傷近6％

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

她走路滑手機遭怪手撞倒狠輾！慘死瞬間曝

梅根爆王室種族歧視！　英美紛紛回應

戰鬥民族擂台上12秒「致命K.O.」恐怖抽搐畫面曝

醫驚爆咖啡粉含「小強」！　網崩潰

更多熱門

相關新聞

聯合利華首獲台灣企業永續獎績優

聯合利華首獲台灣企業永續獎績優

全球日用消費品大廠聯合利華積極在台落實永續理念，近年連續獲得《天下雜誌》「天下企業公民獎」外，11月18日更首度榮獲第十三屆TCSA台灣企業永續獎-外商企業永續績效的肯定。

女性網購內衣　D以上罩杯銷量變多

女性網購內衣　D以上罩杯銷量變多

家樂福、聯合利華　母親節前夕集食送愛

家樂福、聯合利華　母親節前夕集食送愛

加入我們吧！凡士林療癒計劃開跑

加入我們吧！凡士林療癒計劃開跑

聯合利華創業大賽　助青年創未來

聯合利華創業大賽　助青年創未來

關鍵字：

聯合利華 美容定義

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面