桃園男放話「前妻喜歡吃蟲蟲」：四處開房睡覺！4人收到訊息傻了

▲阿宏傳送詆毀小紅之訊息給其餘人，被依法判處拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿宏」（化名）與女子「小紅」（化名）是前夫妻關係，但兩人離婚之後，阿宏卻因不滿對方，就用手機傳送詆毀對方名譽的訊息給幾名友人，誇張的行徑讓小紅得知後氣得提告。對此，桃園地院審理後，依法判其拘役40日，得易科罰金。

判決指出，阿宏跟小紅離婚之後，因故不滿對方，竟基於意圖散布於眾，基於妨害名譽之犯意，用手機傳送臉書內容，「此人四處招騙男人錢...四處打牌跟牌桌上的男人開房間睡覺，自以為有錢其實偷人借據騙錢...很愛吃男人精蟲，嘴巴、X巴也很臭...下面也被...大了」等文字給幾名朋友，以此詆毀小紅之名譽。

小紅得知此事後氣得提告，而阿宏在警訊、檢方偵查時皆坦承有傳送上開內容訊息給他人，4名收到訊息的證人、臉書私訊截圖也都足以佐證全部犯罪事實。對此，法官認為，阿宏未依循理性方式解決問題，竟在臉書社群網站的通訊軟體傳送貶損小紅的文字，此舉已經貶損對方社會評價，就其所為應予非難。

法官審酌，阿宏犯後坦承犯行，但卻未能與小紅達成和解，考量其犯罪動機、情節、所生危害、家庭經濟狀況、素行等一切情狀後，依犯散布文字，指摘足以毀損他人名譽之事，判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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