王定宇人前送花安太座「當晚睡在美女發言人家」　同居習性曝光

▲2020年11月12日07：43同車離法。當晚留宿顏若芳住處的王定宇，隔天一早與顏一前一後出門，並搭上顏的車離去。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊直擊，已婚的民進黨立委王定宇同居民進黨美女發言人顏若芳，他頻繁在顏家過夜，最多一週達5晚，常態一週也有3至4晚，就連太太李淑吟生日當週，王也連續4夜留宿顏家；王通常都在週日晚間抵達顏的住處，從過夜次數及互動模式看來，二人儼然同居。

李淑吟去年生日之際，王定宇的友人在臉書貼出王替太太慶生的照片，王不但送李一束鮮花，二人還甜蜜地與3個兒子合照，友人留言並稱「太座安得好，家庭幸福沒煩惱」。然而本刊直擊，王在太太生日當週，連續4晚都在顏若芳的住處過夜，就連李生日當晚也是住在顏家。

▲給人愛妻愛家形象的王定宇，去年11月曾浪漫送上一束鮮花替太太李淑吟慶生。

本刊直擊，去年11月8日晚間、李淑吟生日前3天起，王定宇連續4晚都住在顏若芳的家；太太生日當天、去年11月11日深夜11點5分，顏還開車載王回到她的住處，先放王下車步入住處，不到1分鐘，停好車的顏隨後才步入住家大門，二人共度一晚後，隔天一早7時42分，戴著口罩的顏又先走出大門取車，一分鐘後將車開來，王才戴著口罩上車。

▲2020年11月11日23：05男先上樓。王定宇才剛入門不到1分鐘，停好車的顏若芳也隨後踏進自家大門。

李淑吟生日的前一天，去年11月10日晚間7點17分，王一人回到顏的住處，自行拿了門禁卡進入一樓大門，但這晚卻不見顏的身影，獨自待了一夜的王，隔天上午8點23分又一人步出顏家，直到當晚2人才又同框現身顏家樓下，一前一後步入住處。

已婚的王定宇與小11歲的李淑吟結婚已19年，育有3子，對外一直形塑愛家愛妻的好老公、好爸爸形象，他在個人IG簡介強調：「定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天。」而李淑吟自王從政以來一直是他最得力的助選員，不但掛名王的辦公室副執行長，在台南基層也常見她穿著印有老公大名的背心跑攤。

根據監察院本月5日公布的最新資料，王所申報的房地產在台南市仁德區，全都登記在李淑吟名下，夫妻共有轎車二輛、存款總額189萬餘元、債務總額423萬餘元，另申報保單8筆，以及李投資的193萬餘元股票。



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