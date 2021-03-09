議員之子變雞頭！獨創「賣淫App」爆紅遭逮　全台串聯線上選妃

▲彰化檢警日前偵破1個串聯全台的賣淫集團，主嫌葉男不但是議員之子，還參與設計客服APP，成了「數位雞頭」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

彰化檢警上月底搗破1個賣淫集團，發現幕後主嫌竟是彰化縣議員葉國雄的獨子葉男（27歲），綽號「葉少爺」。該集團採「VIP會員制」，還自行研發專屬的「叫雞App」，除有客服熱線、當紅排行榜外，還開放嫖客評分、留言，讓大家可「線上選妃」並互相提醒「莫踩雷」。本刊調查，葉國雄一直希望兒子接棒從政，無奈兒子對政治冷感才自行創業，沒想到卻成為中部地區最大的「雞頭」。

2月26日傍晚，彰化地檢署燈火通明，因包括縣警局、移民署彰化專勤隊等幹員成功收網，一舉逮捕多名賣淫集團成員，其中1名身分相當特殊的人物，他就是集團核心幹部「葉少爺」（葉男），而葉男的父親就是現任彰化縣民進黨籍議員葉國雄，檢方對葉男等人複訊後，依違反《人口販運防治法》、《妨害風化》等罪嫌送辦。

由於葉男被認定是賣淫集團創辦人之一及「叫雞」程式設計者，最後以100萬元交保，並限制住居。法界人士透露：「在媒介色情牟利這類案件中，保金高達百萬元算相當少見，應該與嫌犯身分特殊有關。」

該案源於彰化檢方接獲線報，指中部地區有一個極具規模，被稱為「葉少爺」的賣淫集團，該集團以數位會員制App等方式「串聯全台」，提供嫖客性服務，「消費者」甚至可在業者開發使用的APP上評分並撰寫「心得」，若消費體驗不佳，如小姐態度不好、顏值差等，還可提醒其他玩家「勿踩雷區」，「以客為尊」的貼心服務大獲「老司機」好評，在嫖客界「佳評如潮」。

▲賣淫集團的客服APP功能相當齊全，整合了全國各應召站，更依「外貌」、「態度」、「技巧」等開放嫖客評分。

因為葉男研發的App服務遍及全國，甚至連外島的澎湖、金門都有，檢方高度懷疑葉男僅是中部地區負責人，上層還另有「總指揮」，此外，也有其他「同業」（雞頭）向本刊透露，他們有個「策略聯盟」，可在不同地區「缺小姐」時，互相配送支援，所得則以「五五抽」拆帳，顯見檢警懷疑並非空穴來風，目前擴大偵辦中。

對於兒子涉入賣淫案，葉國雄也相當自責，他強調自己忙於事業、選民服務，因而疏於對兒子管教，除了對社會大眾感到抱歉外，也會尊重司法調查，如果兒子真有犯罪就不該縱容及輕判，自己不會護短。他也認為兒子可能只是受朋友影響，僅負責一小部分，其他狀況並不清楚，隨即以有會議要忙為由掛斷電話。

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