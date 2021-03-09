王定宇爆同居「小17歲美女發言人」　掩飾偷情打卡手法曝光

▲2021年3月5日7：47準備取車。王定宇生日當天一早，顏若芳先一步走出住處取車，準備載王出門。而王定宇當天一早卻在臉書貼出台北車站街景圖，但本刊發現當時他人還在顏若芳的住處。（翻攝自王定宇臉書）

圖、文／鏡週刊

「我要開始今天的工作囉，一起加油！ 」3月5日上午7點14分，問政剽悍的民進黨立委王定宇在臉書貼出台北車站旁街景照並留言。然而，本刊直擊，已婚的王定宇一早在臉書貼文的同時，人並不在台北車站周邊，而是待在比他小17歲的民進黨美女發言人顏若芳位於北市大同區的住處。

這天是立法院新會期施政總質詢第2天，8時許抵達立院的王定宇出席民進黨團會議後，前往議場參與表決，下午他登上質詢台，對COVID-19疫苗、中國禁止進口台灣鳳梨等議題質詢衛福部長陳時中等官員。

▲王定宇3月5日生日當天一早在臉書貼出台北車站街景圖，但本刊發現當時他人還在顏若芳的住處。（翻攝自王定宇臉書）

然而，5日上午7點47分，本刊直擊，戴著黑色口罩，身穿灰黑色外套及藍色牛仔褲、背著後背包的顏若芳，從住處一樓大廳走向旁邊的機械式停車塔。約30秒後，她駕著深藍色的豐田Auris轎車駛出，幾秒後，戴著白色口罩、身穿西裝但未繫領帶的男子從同一大門步出，一個箭步上前打開車門，隨即搭上顏的座車，一路往立法院方向駛去，上車的口罩男，就是半個小時前在臉書貼出北車清晨街景的王定宇。

巧合的是，這天正是王定宇52歲生日，結束立院公務後，晚上返回台南家中，深夜10時許他在臉書貼出一張蛋糕照片，透露和他生日只差一天的小兒子一起慶生。

時間倒回4日下午，本刊直擊，上完政論節目的王定宇並沒返回台南，深夜9點58分，他現身顏若芳住處，只見他左手提著公事包，右手拿著門禁卡感應後推開大門，彷彿對這裡相當熟悉。

王定宇進門17分鐘後，顏若芳開車返家，倒車進停車塔停妥後，右手提著東西的她，用左手感應門禁卡後步入大門。直到隔天上午，王、顏2人才一起離開。



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