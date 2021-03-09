帶幼兒園女老師回家！他生日當天「偷情曝光」竟把妻趕出家門

圖文／鏡週刊

在新竹市某雙語幼稚園任教的張姓男子，不但將女同事帶回家做愛，留下證據，且生日當天還不理妻兒，帶著小三到餐廳享用美食，遭原配蒐證、提告。張男姦情敗露，惱羞成怒，將妻兒趕出家門。新竹地院審理時，他否認外遇，但法官不予採信，認為他與小三的行為使妻子遭受精神上極大痛苦，判賠25萬。

陳姓原配在法庭審理時，指控丈夫劈腿幼稚園女同事，甚至多次將小三帶回家做愛，她曾在臥房廁所發現不屬於她女性用品，顯然丈夫讓小三「侵門踏戶」，絲毫不顧慮她的感受。

張男生日當天，不與家人共度，卻帶著小三到義大利餐廳享用美食。髮妻暗中蒐證，拍下兩人親密互動畫面，當張男知道劈腿被抓包，不僅沒有悔意，反倒惱羞成怒，將妻兒趕出家門。陳女為此感到心痛，向新竹地院提告，求償60萬。

庭訊時，張男否認外遇，他堅稱妻子作為證據的照片，其實只是拍攝角度的問題。林姓小三也證稱，當天兩人因為工作上爭執，她委屈落淚，張男基於同事之情，搭著肩為她拭去眼淚，只是在安撫她的情緒；此外，林女堅稱兩人並無逾越男女交往分際，更未發生性關係、侵犯陳女配偶權。

法官當庭勘驗影片，結果發現2人面對面坐著，張男多次拿著紙巾為林女擦拭臉頰、鼻頭，甚至起身離座，到林女身邊，摟著林女的腰，互動相當親暱，因此對劈腿男女的供詞不予採信，並在判決書痛斥「生日當晚不與家中妻兒同慶，卻單獨與林女在義大利餐廳用餐，張男竟辯稱，只是約朋友吃飯而已……孰人能信？」

法官認定，張男與林女互動親密，更多次發生性行為，讓妻子遭受精神上極大痛苦，且原本夫妻準備補行結婚儀式，卻因出軌、兩人鬧翻而取消，張男甚至在姦情敗露後，惱羞成怒，將妻兒趕出家門，種種行為嚴重侵犯陳女配偶權，因此判賠25萬。



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