　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帶幼兒園女老師回家！他生日當天「偷情曝光」竟把妻趕出家門

一名男子外遇被抓包，竟惱羞成怒將妻兒趕出家門。（示意圖，非當事人，東方IC）

圖文／鏡週刊

在新竹市某雙語幼稚園任教的張姓男子，不但將女同事帶回家做愛，留下證據，且生日當天還不理妻兒，帶著小三到餐廳享用美食，遭原配蒐證、提告。張男姦情敗露，惱羞成怒，將妻兒趕出家門。新竹地院審理時，他否認外遇，但法官不予採信，認為他與小三的行為使妻子遭受精神上極大痛苦，判賠25萬。

陳姓原配在法庭審理時，指控丈夫劈腿幼稚園女同事，甚至多次將小三帶回家做愛，她曾在臥房廁所發現不屬於她女性用品，顯然丈夫讓小三「侵門踏戶」，絲毫不顧慮她的感受。

張男生日當天，不與家人共度，卻帶著小三到義大利餐廳享用美食。髮妻暗中蒐證，拍下兩人親密互動畫面，當張男知道劈腿被抓包，不僅沒有悔意，反倒惱羞成怒，將妻兒趕出家門。陳女為此感到心痛，向新竹地院提告，求償60萬。

庭訊時，張男否認外遇，他堅稱妻子作為證據的照片，其實只是拍攝角度的問題。林姓小三也證稱，當天兩人因為工作上爭執，她委屈落淚，張男基於同事之情，搭著肩為她拭去眼淚，只是在安撫她的情緒；此外，林女堅稱兩人並無逾越男女交往分際，更未發生性關係、侵犯陳女配偶權。

法官當庭勘驗影片，結果發現2人面對面坐著，張男多次拿著紙巾為林女擦拭臉頰、鼻頭，甚至起身離座，到林女身邊，摟著林女的腰，互動相當親暱，因此對劈腿男女的供詞不予採信，並在判決書痛斥「生日當晚不與家中妻兒同慶，卻單獨與林女在義大利餐廳用餐，張男竟辯稱，只是約朋友吃飯而已……孰人能信？」

法官認定張男與林女互動親密，讓妻子遭受精神上極大痛苦，嚴重侵犯配偶權，因此判賠25萬。（新竹縣府官網）

法官認定，張男與林女互動親密，更多次發生性行為，讓妻子遭受精神上極大痛苦，且原本夫妻準備補行結婚儀式，卻因出軌、兩人鬧翻而取消，張男甚至在姦情敗露後，惱羞成怒，將妻兒趕出家門，種種行為嚴重侵犯陳女配偶權，因此判賠25萬。


更多鏡週刊報導
偷人妻公然出雙入對被發現　小王三字經回譙綠帽夫
行車紀錄器錄到「內褲都濕了」　人妻偷吃鐵證因這事罰不了
史上最狂小三！　逼宮原配還要求人夫匯款5200、1314向髮妻示威

ET快訊
打拼多年買3套房！公婆逼「一套送小叔」　陸人妻超爽反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園嫩妹遭惡狼從後侵犯　超商店員目睹「粗暴10秒」怒了

快訊／高雄駁二特區凌晨大火　濃煙沖天「火光染紅夜空」

屏東照服員姊妹「榨乾」老榮民！偷偷來34次…他看帳戶崩潰

帶幼兒園女老師回家！他生日當天「偷情曝光」竟把妻趕出家門

林口風水師上門吃早餐　突然斷言「老闆，你這間店會倒」

快訊／土城驚傳瓦斯外洩！消防車深夜狂響　現場已封鎖

5歲女被虐昏迷！竟是無牌保母夫妻串通　母淚崩「惡魔下地獄」

台北180cm男學生「抓頭撞牆」霸凌！17歲男肌肉萎縮…躲廁所輕生

等不到埔里情殺案死者家屬　南投檢方訂11日會同解剖遺體

雲林「土惡霸」囂張砸車！「尋仇車隊」瘋狂潑漆　警卯起來抓人

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

桃園嫩妹遭惡狼從後侵犯　超商店員目睹「粗暴10秒」怒了

快訊／高雄駁二特區凌晨大火　濃煙沖天「火光染紅夜空」

屏東照服員姊妹「榨乾」老榮民！偷偷來34次…他看帳戶崩潰

帶幼兒園女老師回家！他生日當天「偷情曝光」竟把妻趕出家門

林口風水師上門吃早餐　突然斷言「老闆，你這間店會倒」

快訊／土城驚傳瓦斯外洩！消防車深夜狂響　現場已封鎖

5歲女被虐昏迷！竟是無牌保母夫妻串通　母淚崩「惡魔下地獄」

台北180cm男學生「抓頭撞牆」霸凌！17歲男肌肉萎縮…躲廁所輕生

等不到埔里情殺案死者家屬　南投檢方訂11日會同解剖遺體

雲林「土惡霸」囂張砸車！「尋仇車隊」瘋狂潑漆　警卯起來抓人

桃園嫩妹遭惡狼從後侵犯　超商店員目睹「粗暴10秒」怒了

快訊／高雄駁二特區凌晨大火　濃煙沖天「火光染紅夜空」

美撤軍恐引爆「春季攻勢」　呼籲阿富汗總統與神學士組過渡政府

屏東照服員姊妹「榨乾」老榮民！偷偷來34次…他看帳戶崩潰

帶幼兒園女老師回家！他生日當天「偷情曝光」竟把妻趕出家門

美國卡韓隱形戰機關鍵技術　李正皓：市場靠中國「不是自己人」

新竹情侶訂餐不接電話！外送員爆氣反制「不送了」　被錄28秒公審

世衛COVAX配送疫苗　首批110萬劑AZ疫苗抵印尼雅加達

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」最後5秒真相曝光　連蘇貞昌都傻眼！

陳建煒／台灣疫苗進度落後沒面子？國產疫苗不要急著上路！

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

社會熱門新聞

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／土城驚傳瓦斯外洩！消防車深夜狂響

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

台北男學生霸凌！17歲男變肌肉萎縮…躲廁所輕生

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

玩手遊被譏怒毀好友容　自己意外踢斷右腳

保母夫妻互通虐童手法　母：凶殘應下地獄

「超兇麵線」引暴動！老闆娘親曝創業辛酸

被指客兄槍殺枉死！兒招魂連擲5次全嘸杯…法師問一事才聖杯

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

檢方11日解剖埔里情殺死者遺體

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

桃園黑幫火拚　KTV遭開22槍

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

更多熱門

相關新聞

年領200萬股息　存股達人靠這7檔

年領200萬股息　存股達人靠這7檔

上市櫃公司2020年營運成績亮眼，全年營收35.4兆元創新高，隨之而來的股利政策也備受存股族關注。存股高手華倫老師周文偉表示，「有成長性的股票，看殖利率才有意義」，即使目前台股來到歷史高點，他仍將九成五資金丟進股市，投資穩健成長之定存股，股利長胖到200萬。

尪劈腿妻怒印「報復傳單」　街頭巷尾貼滿滿

尪劈腿妻怒印「報復傳單」　街頭巷尾貼滿滿

比黑火藥更猛！松山站5年前驚爆　警2招揪出「炸彈客」

比黑火藥更猛！松山站5年前驚爆　警2招揪出「炸彈客」

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

老婆亮手機講到噴淚！楊祐寧深夜「緊擁安慰」

老婆亮手機講到噴淚！楊祐寧深夜「緊擁安慰」

關鍵字：

鏡週刊抓姦偷情出軌

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

劉寶傑爆氣罵「侯佩岑母女」：妳臉不要別人還要！　

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

小薰當媽了！兒子今年上大學

她點外送被嗆「廢人」！網朝聖…外送員秒關版

百萬人妻看房！自備1500萬慘遭洗臉

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

年領200萬股息　存股達人靠這7檔

夫妻打拼多年買3套房！

更多

最夯影音

更多
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面