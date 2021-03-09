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林口風水師上門吃早餐　突然斷言「老闆，你這間店會倒」

記者柯沛辰、陳以昇／新北報導

新北市林口一家早餐店剛開幕不久，近日遇到一對夫妻檔上門用餐，但2人不斷批評店內「風水很差」，還鐵口直斷「你的店撐不過3個月」、「遲早找我們改運」。老闆娘不以為然，但這對夫妻檔不斷上門騷擾，讓她不堪其擾，只能報警求助，結果這對夫妻一見到警察，立刻改口稱是來道歉的，隨後落荒而逃。

早餐店老闆娘7日在臉書社團「林口大家庭」發文表示，他們初來乍到開店，對林口當地不熟，但近日一對夫妻上門用餐，自稱是「網路群組內的好友」，基於好意、做善事結善緣，想告訴她「樓梯設計不好，你們會走下坡」、「佈置不好，很多刀煞」。

▲▼林口風水師上門吃早餐　突然斷言「老闆，你這間店會倒」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲夫妻倆穿著藍色外套，還帶著一名黃衣友人上門「喬事」。（圖／記者陳以昇翻攝）

老闆娘沒有太放心上，閒聊時還向2人解釋「下雨天生意的確不好」，但這對夫妻檔不斷強調「我們可以看到別人看不到的」、「也可以看到10年後的事情」、「你一定會找我們改運」、「你要有心理準備，你的店不會不會超過3個月...」

老闆娘愈聽愈不舒服，加上自己已有相信的風水師朋友，沒把2人的話當一回事，只是私下將這件事分享給好友群組，提醒大家注意。不料這對夫妻認為名聲受損，隔天竟帶了一個流氓上門鬧事，還不顧現場顧客頻頻叫囂，甚至闖進廚房不肯離開，揚言「要把事情講清楚」。

老闆娘無可奈何，只能打電話報警，好在林口分局員警很快到場，鬧事夫妻檔立刻態度大變，改口稱自己「是來道歉的」，還打算誣賴店家。不過，警方了解狀況後，立刻警告幾人不准再騷擾店家，這才讓一行人悻悻然離開。

▲▼林口風水師上門吃早餐　突然斷言「老闆，你這間店會倒」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林口警方到場處理。（圖／記者陳以昇翻攝）

老闆娘感動表示，警察真的是「人民保姆」，當時這些鬧事的人一看警方到場，也不敢再滋事，馬上道歉離去，讓她很安心也很感動，「特地PO感謝文，感謝林口分局的兩位長官，雖然我不知道名字，但我已經寫信去市長信箱，褒揚兩位長官的正義，真心謝謝，也對早上內用的貴賓們感到抱歉！」

許多網友看完紛紛表示，「能看未來三個月的本事就不必出來騙了，真會吹牛」、「感覺是來收保護費的」、「早上看你們店外那些人，原來是來鬧事的」、「給林口警察大大一個大讚，難怪林口治安是新北最好的地方」、「可以在門口張貼：歡迎警察朋友來用餐，出示證件或著制服優惠」。

還有人提醒，「雖然長官來過，監視器要看一下有沒有死角照不到，若有要補強，還有最怕無賴還會有後續不得不防」、「真正懂得看風水的，除非你拿錢請他來看風水，不然不會雞婆跟你說那麼多，更不會恐嚇！」

忠孝派出所副所長林家益證實，警方早上7點多接到報案後，立刻派員到場，而遭控騷擾的一方也不敢再滋事，馬上道歉離去。對於老闆娘的感謝，稍早忠孝所警員也在貼文下方回覆「感謝林口大家庭鄉親們的支持與肯定，若需要警方協助歡迎致電本所！」

▼忠孝所副所長林家益說明案情。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林口風水師上門吃早餐　突然斷言「老闆，你這間店會倒」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼忠孝所回覆林口網友及原PO。（圖／翻攝自臉書社團／林口大家庭）

▲▼林口風水師上門吃早餐　突然斷言「老闆，你這間店會倒」。（圖／記者陳以昇翻攝）

 
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