5歲童哭醒「有沒有人摟我睡？」　父影片PO網原因令人鼻酸

記者魏有德／綜合報導

一名30歲的單親爸爸韓先生6日晚間將5歲孩子留在家中睡覺，隨即出門上班賺錢。不過，這名孩童凌晨意外驚醒，見到周邊空無一人，不禁崩潰大哭，「有沒有人可以摟我睡覺？」這段畫面被韓先生放上網路後，超60萬人心疼點讚，甚至有人表達願意幫他帶娃。韓先生表示，將影片放上網路是希望引起共鳴，提醒大家給孩子一個完整的家。

▲一名5歲男童從睡夢中驚醒大哭，「有沒有人摟我睡？」。（圖／翻攝現代快報）

《現代快報》報導，加班回家的韓先生6日凌晨剛打開家門，5歲的兒子便穿著睡衣從臥室跑了出來，一把撲進他懷裡大哭。韓先生吃驚地問，「你不是睡著了嗎？怎麼回事？」當時韓先生並不知道發生什麼事情，等到把監視器影片掉出來看，才發現兒子睡覺時突然哭醒。

韓先生看完影片後，再也忍不住眼淚，心疼地哭了一段時間。隨後，韓先生將影片發布到網路上，同時配上「生活不該這樣，放你一個人在家也是無可奈何」的文字。經過短短十幾個小時，該則影片瀏覽量高達2300萬，還有60.5萬人點讚，留言數也高達5.2萬筆。

不少網友看完影片後留言，「刷到視頻後哭了」；「聽到孩子的哭聲心都碎了，很想抱抱孩子」，還有網友表示，「我家也是新沂的，在家帶娃，我可以幫你看一下，真心話。」

▲這名男童坐在床頭，看著空無一人的臥室大哭。（圖／翻攝現代快報）

韓先生表示，孩子1歲半時便和他的母親離異，之後從事高空搬運工作，誰知常常早出晚歸，連孩子也照顧不上，「都是朋友幫忙接俺孩子放學，給弄點晚飯，然後帶到6、7點鐘，就把他放回我們家，晚上都是孩子自己洗洗睡。」

一想到過往，韓先生哽咽地提到，「兒子經常說，爸爸你去幹活吧，我一個人在家能行，早點回來。」由於韓先生在外工作放心不下孩子，才想到在臥室里安裝攝影機。

韓先生並不意外影片被這麼多人關注，他認為，每個有孩子的人看到都會心酸，「每個家庭都不容易，應該會引起很多人共鳴，即便心酸，一切還得繼續，希望可以帶給孩子幸福。」