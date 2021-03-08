千人冒雨擠爆！「建康男孩」送1000顆鳳梨挺農民　超靈土地公加持

▲民眾擠爆民富福德宮領鳳梨。（圖／民進黨新竹市黨部提供／下同）

記者陳俊宏／綜合報導

「鳳梨吃起來、好運旺旺來！」民進黨新竹市黨部主委陳建名、民進黨中央黨部發言人劉康彥呼應蔡英文總統「吃爆台灣鳳梨challenge」的號召 ，7日在民富福德宮免費發送千顆鳳梨，現場湧入破千排隊人龍，年紀最小的只有3歲，跟著家人一起用行動力挺台灣優質農產品！

日前中國無預警宣布，自今年3月1日起暫緩進口台灣鳳梨，全國各地發起團購，新竹市民富福德宮主委王清明、新竹市義消大隊總隊長鍾文煌共計認購2000台斤，透過市議員陳建名、劉康彥策劃，邀請民眾共組「鳳梨新竹隊」，參與「鳳梨吃起來、好運旺旺來」免費領取活動。

▲▼上千民眾冒雨排隊，到民富福德宮領鳳梨。



劉康彥說，來自屏東的台農17號金鑽鳳梨，是農民徹夜精挑細選再運抵新竹，保證新鮮美味，加上民富福德宮非常靈驗，民眾領回土地公、土地婆加持過的鳳梨，今年一定平安順利、萬事吉昌。

劉康彥也呼籲，中國應儘速回歸貿易技術對話，並回歸國際貿易規範取消暫停禁令，才是人民之福。他更強調，台灣的鳳梨吃起來不僅甜，還有自由與民主的滋味，希望中國人民能早日吃到來自寶島台灣的鳳梨。

▲▼現場發送來自屏東的台農17號金鑽鳳梨。

陳建名指出，在即將進入鳳梨產季前，對於中國片面拒絕進口台灣鳳梨的舉動感到遺憾；自蔡英文總統上任以來，中國便關閉農產品防檢機制窗口，這次藉故拒絕我國鳳梨進口，針對我方回函，中國亦是「已讀不回」，關閉協商大門。

陳建名說，甫獲知訊息，民進黨政府便即刻因應，投入10億經費穩定價格，民間更在一周內購買超過4萬噸鳳梨；7日冒著低溫、風雨，來到民富福德宮排隊的上千新竹市民，不只單純為鳳梨而來，而是期盼展現「鳳梨新竹隊」吃鳳梨挺農民，挺台灣農業的精神，共同向全世界推銷台灣鳳梨，一起愛台灣！

現場包括李妍慧議員、民富里長沈朝旺、民富社區理事長郭玉秀、新民里長張金潔、興南里長楊賜濱、南勢里長郭文銘、客雅里長吳啟川也到場共襄盛舉。

▲▼陳建名（上圖）、劉康彥發送鳳梨。

▼陳建名（右）、劉康彥發鳳梨力挺農民。

