台帛旅遊泡泡勢在必行！　陳時中：帛琉人來台就醫擬放鬆

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣和帛琉旅遊泡泡即將成行，指揮官陳時中也透露下午會做初步定案。由於帛琉醫療長期由新光醫院協助，外界也關心未來開放旅遊泡泡，帛琉人來台就醫模式是否也會因此改變？對此，陳時中表示，不會完全按照泡泡，但會比原本放鬆。詳細內容也有待指揮中心討論後公布。

新光醫院副院長洪子仁昨受訪時表示，帛琉從去年新冠肺炎疫情發生到現在都是零確診，今年就開始施打莫德納疫苗，目前施打率已17%，超過3000人施打過疫苗，為配合台灣帛琉之間旅遊泡泡開放，下週也會支援帛琉疫苗施打速度，盡快在4月底前達到50%施打率，在帛琉民眾施打疫苗率高和零確診狀況下，可消除台灣民眾去帛琉被感染的風險和機會。

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另外，帛琉人民就醫也因為新冠肺炎疫情受到影響，洪子仁說，疫情間帛琉人只能用醫療專機來台就醫，通常都是癌症等重症患者，去年大約120名帛琉人來台就醫。

至於未來旅遊泡泡開放後，是否就醫規定也會寬鬆？陳時中表示，不會完全按照泡泡，但會比原本放鬆，因為會進去的地方是醫院，跟平常人不一樣，平常人是綠色通道，到醫院就要注意會不會引發院內感染等問題，所以到醫院就會比較嚴格一點。

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