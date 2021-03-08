　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台帛旅遊泡泡勢在必行！　陳時中：帛琉人來台就醫擬放鬆

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣和帛琉旅遊泡泡即將成行，指揮官陳時中也透露下午會做初步定案。由於帛琉醫療長期由新光醫院協助，外界也關心未來開放旅遊泡泡，帛琉人來台就醫模式是否也會因此改變？對此，陳時中表示，不會完全按照泡泡，但會比原本放鬆。詳細內容也有待指揮中心討論後公布。

新光醫院副院長洪子仁昨受訪時表示，帛琉從去年新冠肺炎疫情發生到現在都是零確診，今年就開始施打莫德納疫苗，目前施打率已17%，超過3000人施打過疫苗，為配合台灣帛琉之間旅遊泡泡開放，下週也會支援帛琉疫苗施打速度，盡快在4月底前達到50%施打率，在帛琉民眾施打疫苗率高和零確診狀況下，可消除台灣民眾去帛琉被感染的風險和機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，帛琉人民就醫也因為新冠肺炎疫情受到影響，洪子仁說，疫情間帛琉人只能用醫療專機來台就醫，通常都是癌症等重症患者，去年大約120名帛琉人來台就醫。

至於未來旅遊泡泡開放後，是否就醫規定也會寬鬆？陳時中表示，不會完全按照泡泡，但會比原本放鬆，因為會進去的地方是醫院，跟平常人不一樣，平常人是綠色通道，到醫院就要注意會不會引發院內感染等問題，所以到醫院就會比較嚴格一點。

【你可能也想看】

►快訊／境外移入+7！　分別自巴拉圭、英國、菲律賓及印尼入境
►還不打算跟進疫苗護照！陳時中曝「關鍵原因」：研擬用檢驗取代
►高端疫苗65歲以上收案卡關　陳時中籲國人對疫苗「多點助力」
►台帛旅遊泡泡快成行！　陳時中：下午會做初步定案
►要當「台帛旅遊泡泡」第一人？　陳時中笑：我命沒那麼好吧！
►南韓買到輝瑞「轉賣AZ給台灣」？陳時中笑了：沒到互通有無的地步

ET快訊
容祖兒剪刀插左手「血像水槍狂噴」　送醫傷勢曝光
工地扛磚遭酸「小孩很可憐」！嫩媽正面回擊曝祕辛
不倫戀「1句話」釀殺機！南投人夫5刀刺死女友再喝農藥自盡
超越峮峮！日本評選人氣第一中職啦啦隊女神是她

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機組員機上、國外違反防疫規定　首納民航法開罰

台帛旅遊泡泡勢在必行！　陳時中：帛琉人來台就醫擬放鬆

左轉箭頭消失！斗六這個路口號誌變了　駕駛癡等不敢走

「哪個『當』讀音不同」小一國語考倒媽　正解曝！網驚：都一聲啊

南韓買到輝瑞「轉賣AZ給台灣」？陳時中笑了：沒到互通有無的地步

草莓一籃「只要80元」便宜到想笑！網曝原因大推：愛吃的要趁今年

要當「台帛旅遊泡泡」第一人？　陳時中笑：我命沒那麼好吧！

掛18號！26病人「晚到卻先看」　他等1小時怒問一句...診間沉默了

台帛旅遊泡泡快成行！　陳時中：下午會做初步定案

幫小二女兒辦預付卡！她一看「078487」傻眼了...內行反讚：快賣

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

機組員機上、國外違反防疫規定　首納民航法開罰

台帛旅遊泡泡勢在必行！　陳時中：帛琉人來台就醫擬放鬆

左轉箭頭消失！斗六這個路口號誌變了　駕駛癡等不敢走

「哪個『當』讀音不同」小一國語考倒媽　正解曝！網驚：都一聲啊

南韓買到輝瑞「轉賣AZ給台灣」？陳時中笑了：沒到互通有無的地步

草莓一籃「只要80元」便宜到想笑！網曝原因大推：愛吃的要趁今年

要當「台帛旅遊泡泡」第一人？　陳時中笑：我命沒那麼好吧！

掛18號！26病人「晚到卻先看」　他等1小時怒問一句...診間沉默了

台帛旅遊泡泡快成行！　陳時中：下午會做初步定案

幫小二女兒辦預付卡！她一看「078487」傻眼了...內行反讚：快賣

柯瑞聯手里拉德飆Logo shot：無法更完美　喬治向小李「認錯」

闖鄰居家玩狗遭咬「持鋁棒猛擊」　米克斯8天後死亡！記仇男被訴

高雄飄油漆雨！7汽機車冒「雪白點點」　警登制高點查看揪元凶

皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

送妻學鼓…老師帶她「床上咚咚練節奏」喊：人生最好經驗！人夫綠炸

阿母面前上演「嘴對嘴餵食秀」　蓮霧之吻畫面閃瞎媽：二位有事嗎

錄到撞鬼瞬間！女娃直盯漆黑角落　一轉身「淒厲尖叫」爆哭狂奔

搬家中汪星人黏車上堅決不離開　奴才曝原因網心疼：我家也是！

台灣Vtuber「虛擬熊頭」頻道遭永久移除　粉絲哀悼舉辦虛擬線上公祭

百萬買房！北市65萬宅藏陷阱　新北88萬竟買海景凶宅

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

北部進帳621萬噸水　官員：救不了

2縣市大雨特報！　本周2波變天「降雨熱區」曝

鎮瀾宮祈雨神鳥「商羊」突墜地　媽祖不在意

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

員工怒控鼎泰豐下「口罩限色令」！

神秘小鐵罐1800　人夫：價值在哪

虎牙妹「裸體圍裙」狂炸渾圓F奶

老公周六就消失　人妻氣炸：自私

雞屁股叫4份只來4顆！客服神回網怒了

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

北部進帳621萬噸水　官員：救不了

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面