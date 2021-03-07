4大1小擠Uber被趕下車！媽怒嗆「這麼小才2歲」　司機1句話被讚爆

▲媽媽下車後還大聲抱怨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「誇張至極！」一名Uber司機表示，日前有一組客人共8人，明明叫了2台車，但他的這台卻被塞了「4大1小」；當他表明自己無法超載，卻被對方吐說「3歲以下免費」、「這麼小才2歲」，讓他理智線瞬間斷掉，怒嗆回去。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「尊重一下司機好嗎」、「我們之前都是算好4個，不會去擠5個」。

這名男司機在「爆怨公社」上發文表示，日前有一組客人共有8人，明明叫了2台車，但他這台卻被硬生生塞了「4大1小」共5人。起初，司機好聲好氣的說只能載4人，「小孩子也是人頭、也是生命啊。」結果，其中一個乘客卻說，「3歲小孩子是免費」。不過，這行人聽了司機的解釋後，還是摸摸鼻子下車。

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▲司機對這組客人感到很無言。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

司機原本正打算開車走人，怎料這時車外卻傳來媽媽抱怨「她這麼小才兩歲」的聲音，讓他理智線瞬間斷裂，忍不住怒回嗆，「請你尊重你的小孩子」、「小孩子是人」、「尊重一下我們司機好不好」，而且如果超載被抓，9000元的罰單對他來說也不划算。

司機事後也稱，就算是小孩子，Uber同樣也是顯示乘坐4人，短短的距離為何也要這樣為難他？若被抓到，罰錢還事小，要是發生事故，「這些是誰要承擔？」人數其實是很好解決的問題，真的希望乘客「寧願多花一點也不要造成別人的困擾。」

▲5人就是超載了！（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「什麼免費啦，就是超載啊」、「小朋友這樣抱著坐中間真的很危險，到時出事了再來怪司機？支持司機的想法」、「司機是對的！但是比這家人還惡劣的人多的是」、「好讚喔！司機大哥一個壓制耶」。不過也有人認為，「車子直接開走，另外回報客服就好」、「我相信你跟他們好好講就好，用不著這樣」。