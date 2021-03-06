　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨天帶2寶搭Uber！才碰到把手「司機秒開走」拒載　理由曝她氣炸

▲▼Uber,優步,多元計程車,租賃車,代僱駕駛,代駕,共享經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲Uber示意圖。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名媽咪在雨天時叫Uber，等了3分鐘後車子緩緩朝她開去，結果當他伸手要開車門的時候，車子竟然直接加速開走了，害她差一點跌倒，不久後手機就顯示「取消訂單」的通知，原來是因為原po帶著兩個小孩，還有一台娃娃車，怕愛車會被弄髒所以拒絕載客，超誇張行徑讓她超火大，「差點受傷又壞了心情！」

媽咪在臉書「爆怨公社」憤怒發文，稍早帶著兩個小孩要搭Uber回家，車子在3分鐘之後抵達，她伸手要打開車門時，司機竟然加速跑掉，「我差一點摔在柏油路上！」然而，車子往前開之後在前方路口停頓了一下，她正要帶著小孩衝上前去時，手機出現「取消訂單」的通知。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原po猜測，因為帶兩個小孩又有娃娃車，所以司機拒載。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

她猜測是因為帶兩個小孩，還有一台娃娃車，司機擔心雨天溼答答會弄髒愛車，所以不讓她上車，「下雨天嫌麻煩你就不要出來載客啊！不就還好我反應夠快沒有跌倒，非常的傻眼，一顆老鼠屎壞一鍋粥的完美詮釋就是你了」。

她在文中憤怒公開司機的車牌號碼，提醒大家如果搭車備註要寫清楚，「才不會像我被無良司機放生，差點受傷又壞了心情！」後來只好又重新在叫一台車回家。

貼文一出後，許多網友也覺得很扯，「沒銅鋰芯（同理心），祝司機一輩子只能開便宜鋁罐車車」、「你應該直接摔，然後告他過失傷害」。但不少網友都指出，如果有小孩或嬰兒，可以選寶寶優步的車，或寫備註，「不管是Uber還是計程車，沒安全座椅就不能載小小孩，好像會被罰的樣子」。

事後，原po也坦承自己當時沒有選擇「寶寶優步」的車，也不知道司機沒有架設安全坐椅，讓小孩上車會罰錢的條款，表示下次會記得，謝謝大家的提醒，但如果司機是因為此原因拒載，可以搖下車窗告知她，直接開走的行為真的很令人傻眼。

ET快訊
花系列男星「180帥兒」曝光　網讚：最強鮮肉
女導師崩潰痛哭！莊凌芸返校10樓墜亡　跑來找她竟是見最後一面
全台越晚雨越大！北台防大雷雨　變冷探14°C時間曝
超霸氣婚宴畫面曝！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血
莊凌芸遺體相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　爸看監視器畫面心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨天帶2寶搭Uber！才碰到把手「司機秒開走」拒載　理由曝她氣炸

全台越晚雨越大！北台灣防大雷雨　明天「雨停就變冷」探14°C

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

海口人霸氣婚宴！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血

鳳梨價漲3%！每顆貴逾10元　農委會：國內買氣增+外銷

下週會陳吉仲憂被摸頭！藻礁環團5點聲明　成立決策小組討論去不去

拍鳥俱樂部第6屆瞬影永恆聯展　黃偉哲出席觀賞大讚！

一張表看新冠疫苗3廠牌不良反應！韓國1人打完AZ出現過敏性休克

裝葉克膜仍不治！死亡緬甸台商遭疑二次感染　張上淳曝Ct值變化

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

雨天帶2寶搭Uber！才碰到把手「司機秒開走」拒載　理由曝她氣炸

全台越晚雨越大！北台灣防大雷雨　明天「雨停就變冷」探14°C

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

海口人霸氣婚宴！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血

鳳梨價漲3%！每顆貴逾10元　農委會：國內買氣增+外銷

下週會陳吉仲憂被摸頭！藻礁環團5點聲明　成立決策小組討論去不去

拍鳥俱樂部第6屆瞬影永恆聯展　黃偉哲出席觀賞大讚！

一張表看新冠疫苗3廠牌不良反應！韓國1人打完AZ出現過敏性休克

裝葉克膜仍不治！死亡緬甸台商遭疑二次感染　張上淳曝Ct值變化

老奶奶請公車司機吃10天外賣　最後一餐成永別：謝謝曾經扶過我

專騙客人！「貪吃貓」坐超商門口喵喵賣萌　他目睹：還偷偷跟腳邊

美債殖利率風波緩解　短線由金融、原物料產業接棒輪漲

全身發癢+呼吸急促！日女接種新冠疫苗5分鐘後「全身性嚴重過敏」

驚！夢想家洋將跌倒「撞斷門牙」　重回球場繼續打

卡達桌賽林昀儒／鄭怡靜大戰五局退法國　「黃金混雙」摘冠

相隔37年踏上台南球場　高英傑回憶飛機是特色

男子即將結婚…還想約人妻同事「壞壞」　結果她的反應更母湯！

獨／才爆載客喊價拒跳表趕人　這區小黃又無良！同業怨：老鼠屎

租屋妹曬內褲！1個動作「比穿好幾天還臭」　網臉全綠...曝4招有解

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

小學班導腳踢筆　聯絡簿嗆家長

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

日引退女星當台灣媳　心疼福原愛嫁到高雄

「八卦山殭屍出沒？」他驚：澄清湖親身遇到...

嘉明湖畔藏無名塚！3救難勇士「端坐石洞」凍死

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

北台雷擊強陣雨！氣象局曝原因

鋒面逼近中！新竹以北迎大雨

老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

快訊／新冠肺炎再1人死亡！緬甸台商染疫返台治療仍不治

國中弟搭捷運末班車「吐滿地」！她見這幕感動哭

更多熱門

相關新聞

客要求高麗菜1顆10元　老闆神回16字

客要求高麗菜1顆10元　老闆神回16字

近期國內高麗菜盛產價格一路崩跌，一名蔬果園經營者4日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，遇到奧客要求種一些高麗菜，但一顆賣10元就好，讓他超級傻眼，忍不住回嗆16字，「我寧願高麗菜丟田裡爛，也不願賣給你。」

兒子被色筆畫滿臉　媽哭：誰說女兒比較乖

兒子被色筆畫滿臉　媽哭：誰說女兒比較乖

樓上房客亂丟「用過保險套」　太大包被歪樓

樓上房客亂丟「用過保險套」　太大包被歪樓

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

他PO一晚「戰利品」數量　網全嚇呆

他PO一晚「戰利品」數量　網全嚇呆

關鍵字：

uber兩寶媽拒載爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

連搶2次閨蜜尪…侯佩岑母「萬般皆是命」！

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

莊凌芸親姊姊悲痛發聲！

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面