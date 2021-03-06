雨天帶2寶搭Uber！才碰到把手「司機秒開走」拒載　理由曝她氣炸

▲Uber示意圖。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名媽咪在雨天時叫Uber，等了3分鐘後車子緩緩朝她開去，結果當他伸手要開車門的時候，車子竟然直接加速開走了，害她差一點跌倒，不久後手機就顯示「取消訂單」的通知，原來是因為原po帶著兩個小孩，還有一台娃娃車，怕愛車會被弄髒所以拒絕載客，超誇張行徑讓她超火大，「差點受傷又壞了心情！」

媽咪在臉書「爆怨公社」憤怒發文，稍早帶著兩個小孩要搭Uber回家，車子在3分鐘之後抵達，她伸手要打開車門時，司機竟然加速跑掉，「我差一點摔在柏油路上！」然而，車子往前開之後在前方路口停頓了一下，她正要帶著小孩衝上前去時，手機出現「取消訂單」的通知。

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▲原po猜測，因為帶兩個小孩又有娃娃車，所以司機拒載。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

她猜測是因為帶兩個小孩，還有一台娃娃車，司機擔心雨天溼答答會弄髒愛車，所以不讓她上車，「下雨天嫌麻煩你就不要出來載客啊！不就還好我反應夠快沒有跌倒，非常的傻眼，一顆老鼠屎壞一鍋粥的完美詮釋就是你了」。

她在文中憤怒公開司機的車牌號碼，提醒大家如果搭車備註要寫清楚，「才不會像我被無良司機放生，差點受傷又壞了心情！」後來只好又重新在叫一台車回家。

貼文一出後，許多網友也覺得很扯，「沒銅鋰芯（同理心），祝司機一輩子只能開便宜鋁罐車車」、「你應該直接摔，然後告他過失傷害」。但不少網友都指出，如果有小孩或嬰兒，可以選寶寶優步的車，或寫備註，「不管是Uber還是計程車，沒安全座椅就不能載小小孩，好像會被罰的樣子」。

事後，原po也坦承自己當時沒有選擇「寶寶優步」的車，也不知道司機沒有架設安全坐椅，讓小孩上車會罰錢的條款，表示下次會記得，謝謝大家的提醒，但如果司機是因為此原因拒載，可以搖下車窗告知她，直接開走的行為真的很令人傻眼。