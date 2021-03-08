欠7.6萬醫藥費！3歲女童「傷口未縫合」被丟醫院門口...回家慘死

▲印度一名3歲女童傷口未縫被趕出醫院死亡，引起外界關注。（圖／翻攝自Abhinav Pandey推特，下同）

記者劉亭／綜合編譯

印度北方邦普拉亞格拉傑一名3歲女童肚子痛，在當地一間私人醫院進行腹部手術，但因為家人繳不出醫藥費，院方竟然沒有縫合傷口，就把女孩交還，最終導致她不幸去世。

綜合外媒報導，女童2月15號肚子痛，家人們帶她到聯合醫院，院方要求50萬盧比（約19萬元新台幣）手術費用，家人先付了20萬盧比（約7.6萬元新台幣），並且要求多點時間付清剩下的費用，但醫院卻直接將「肚子還有洞」及紗布的女童交給家人，並且拒絕他們留在醫院。

女童的叔叔米薩拉指出，醫院收治了女童，在一周後讓她出院，但因為她還是不舒服，家人在2月21日又再度帶女童回到同間醫院，並在2月24日進行了腹部手術，之後醫院要求50萬盧比的醫藥費。

米薩拉也透露，當時家人們緊急籌出20萬盧比的費用，並且央求再給多點時間繳清費用，但醫院卻在2月25日發現未付清費用後，直接把沒有縫合的的女童交回家屬。

家人們雖然試圖把女童送往別的醫院縫合，但其他間醫院的醫生還是要求送回原本治療的聯合醫院。女童的父母因此在3月3日再次把女童送去聯合醫院，但院方仍拒絕收治，女孩隔日就在家中不幸死亡。

事件讓家屬們相當憤怒，5日到醫院大門抗議，並且已向警方報案。聯合醫院否認了所有指控，並稱一切毫無根據。警方目前已根據父母投訴，展開調查行動。