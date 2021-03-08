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社會 社會焦點 保障人權

幫無照友租車害22歲士官遭撞亡　台中男要賠單親媽133萬元

記者黃翊婷／綜合報導

賴姓男子2019年間幫沒有駕照的楊姓男子租車，沒想到對方開車行經台中市南區忠明南路與南屯路口時，撞上簡姓機車騎士，導致對方傷重不治，最終兩人被簡母提告求償253萬3049元。台中地院法官衡量事故責任歸屬以及雙方經濟能力等因素後，判賴、楊兩人應連帶賠償133萬2156元較為適當，全案仍可上訴。

台中男幫無照友人租車，害騎士車禍慘死。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

簡母在判決書中主張，楊男無照開車上路，還逆向跨越分向限制線開往順向車道，沒有讓行進中的車輛先行，導致兒子反應不及撞上，連人帶車滑行倒地，再撞上另一名梁姓騎士的車，因而受有頭部外傷合併顱骨骨折及左側硬腦膜下出血、呼吸衰竭、左側股骨骨折、身體及四肢多部位擦傷等傷害，送往醫院搶救，仍在2019年6月7日宣告不治。

簡母表示，自己是單親媽媽，辛苦將孩子拉拔長大，孩子也很體貼、孝順，高中畢業後就成為陸軍士官，幫忙分擔家計，沒想到卻在22歲時遇上死亡車禍，讓她承受白髮人送黑髮人的劇痛，因為過度憂鬱、整日以淚洗面，因此罹患輕度失智及視神經萎縮症狀，於是決定對肇事的楊男、幫忙租車的賴男提告求償253萬3049元。

對此，楊男坦承無照駕駛並表示，自己的綽號是「古椎」，和賴男是在網咖認識的，「我問賴男有沒有駕照可以幫忙租車，我有跟他借車來開，他知道我沒有駕照」，沒想到卻發生這樣的憾事，他願意賠償簡母7萬8969元的醫療費、40萬元的喪葬費、50萬元的精神慰撫金，以及機車毀損費用3萬元。

▲▼儀錶板,油表,汽車,開車。（圖／Pixabay）

▲賴男坦承曾幫綽號「古椎」的朋友租車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而賴男經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明，但他曾經提出抗辯，表明2019年5月間的確有向車行租車，還先給了1萬8000元的費用，約定租借一週，「我有一個朋友說要搬家，我只知道朋友綽號叫『古椎』，但不知道真實姓名，他問我有沒有駕照可以幫忙租車，搬完家就會還車，我就幫他租車了。」

台中地院法官認為，賴男明知楊男沒有駕照，依法不得駕駛汽車，仍答應幫忙租借，導致車禍發生，顯然違反保護他人之法律，與事故發生有相當的因果關係，最終判賴、楊兩人應賠償簡母133萬2156元較為適當（已扣除汽車強制險），全案仍可上訴。

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