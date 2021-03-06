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社會 社會焦點 保障人權

夜市旁花圃「活春宮」攤商看不下喝斥　男跑留孤女爆恐怖性侵！

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

男子強抱智能障礙女子到花圃性侵，事後還否認犯行。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

打零工的男子蔣貴生，凌晨見從事資源回收，有中度智能障礙的女子小蘭（化名）獨自一人，竟上前強行摟親摸胸、下體，不顧對方反抗，強抱到花圃內性侵得逞，過程中遭夜市攤商發現，蔣男才匆匆離開。台中高分院審結，依加重強制性交罪判蔣男8年，全案仍可上訴。

判決書指出，男子蔣貴生經常出入在某夜市附近，打零工維生，平時住在貨車上。他明知女子小蘭有中度智能障礙，2020年3月26日凌晨4、5點在巷口，看到小蘭獨自在做資源回收後席地休息。蔣男上前搭訕表示要帶她去吃東西，竟無視對方回「你走」拒絕，違反其意願當場親吻小蘭嘴巴、擁抱，進一步摸胸並伸手摸下體。

小蘭雖當場說不要，還把手推走制止，蔣男竟不理會，強抱反抗一度掙脫的小蘭走到花圃，將她放在花圃平台上，並嚇稱「你再出聲我會打人！」等語，接著性侵得逞。

過程中，正在附近收攤的邱姓攤商發現有異，原以為是情侶在打野戰，大喊「你們在幹什麼？」蔣男因受驚嚇才停下動作，接著自己騎腳踏車離開現場，獨留小蘭。邱男發現女生竟是小蘭，加上小蘭稱不認識對方，才驚覺是發生性侵，立刻通知她家人報警逮人，並到醫院驗傷。

蔣男雖坦承當時有跟小蘭講話親抱，但否認有性行為。他辯稱，跟小蘭是從小在眷村長大的鄰居，是30幾年的鄰居，也是好朋友，2人都唸一樣的國小和國中，從小就常常看到她，並不知道小蘭有智能障礙。當天他跟小蘭有正常聊天，且當時現場人、車均多，不可能摸她胸部、陰部等舉動，在花圃也沒有脫下她內褲，更沒有性侵。

他還說，當時是小蘭要求他抱她親她，他抱她2次抱不動，在路口放下她，沒有打罵她也沒有跟她發生性關係。他認為證人誣告他還串供，當天路上人來人往，為何沒有其他人打電話叫警察等。

法官傳來小蘭乾爹與邱男作證，證實小蘭本身確有智能障礙，跟她接觸講話就會感覺到她講話像國小程度，好像始終停留在國小程度，小蘭也確實領有中度智能障礙手冊。

蔣男雖說兩人是30年鄰居、好朋友，但小蘭卻表示不認識，小蘭乾爹也說在夜市工作10多年，跟小蘭亡父很熟悉，但沒印象有看過蔣男。加上蔣男與小蘭相差15歲，根本不屬同一世代，何來從小一起長大，因此不予採信。

法官經調閱現場監視器畫面，發現蔣男確實有親摟抱起小蘭。邱男也證稱，當時很暗，他看到蔣男有穿衣服，不能確定是否穿褲。他下方是一名女性，看不清楚女性是否有穿衣褲。最初看到男子微微在動，背後有腳，是做愛的姿勢，認為是情侶在打野炮。男子事後自己離開，他才發現女子是小蘭，還說不認識對方。

台中地院依對心智缺陷之人犯加重強制性交罪，判蔣男有期徒刑9年。蔣男不服上訴，台中高分院認為，原審認定蔣男在第一地點親摟小蘭時有指侵，但此部分沒有積極證據，無法認定，因此改判8年。

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